Netflix fustigé pour avoir filmé Stranger Things dans une prison nazie – déclenchant une pétition “d’effacement de l’Holocauste”

NETFLIX a été critiqué pour avoir filmé Stranger Things dans la prison nazie – ce qui a déclenché une pétition «d’effacement de l’Holocauste» que les téléspectateurs doivent signer.

Les fans de l’émission ont déjà regardé la quatrième saison du programme.

Netflix a été critiqué pour avoir filmé Stranger Things dans une prison nazie

La prison de Lukiškės, basée en Lituanie, a été utilisée pour tourner dans la série Netflix

Mais beaucoup ne savaient probablement pas qu’ils avaient tourné une partie de la nouvelle série sur une prison lituanienne nommée Lukiškės Prison – qui était tenue « responsable de leur effacement de l’Holocauste ».

L’institution est connue pour son implication nazie et la mort de 100 000 Juifs, Rroma et prisonniers politiques.

Le service de streaming et l’émission ont uni leurs forces pour transformer la prison en un hôtel Airbnb permettant aux fans de séjourner dans des cellules à thème – ce qui peut coûter entre 104 et 114 € la nuit.

Mais ce n’est pas la seule chose à faire.

Il y a aussi une visite du bâtiment Stranger Things disponible pour y assister, ainsi que faire des gaufres.

Les juifs et les Rroma contre le sectarisme ont lancé une pétition pour tenir à la fois le service de streaming et le programme responsables de leurs choix.

Jusqu’à présent, plus de 57 000 personnes ont signé une pétition pour empêcher que cela ne se produise.

La page de la pétition indique que les fans de Stranger Things ont commencé à se faire tatouer des chiffres sur les bras, inspirés de la série, et leur page officielle les a même republiés sur leur compte.





Mais cela « se moque du traumatisme de la communauté juive et rrom » et « profane davantage la mémoire vivante des survivants de l’Holocauste ».

La pétition Change.org déclare : « Nous, Juifs et Rroma, vous appelons à signer cette pétition et à tenir Stranger Things et Netflix responsables de leur effacement de l’Holocauste.

“L’argent gagné au cours de cette saison devrait être réinvesti dans les communautés juives et rroms de Lituanie, car les réparations pour les dommages causés par cette saison et des excuses publiques d’Airbnb, Netflix et Stranger Things devraient être publiées immédiatement avec une compréhension complète de la façon dont cela s’ajoute à l’effacement des victimes de l’Holocauste et à la persécution continue des communautés roms.

“Nous exigeons également la fermeture immédiate d’Airbnb.

« Nous ne serons pas effacés. L’Holocauste n’est pas destiné à l’industrie du divertissement pour s’enrichir et se transformer en théâtre.

“C’est notre génocide et pour les Rroma, c’est en cours.”

Stranger Things est sorti sur nos écrans en 2016 et il y a eu 34 épisodes sur quatre saisons.