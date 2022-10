Netflix fixe un prix mensuel de 7 $ pour son service financé par la publicité – Kelowna Capital News

Netflix dévoilera le mois prochain la première version de son service de streaming vidéo avec des publicités, offrant aux téléspectateurs soucieux des coûts la possibilité de regarder la plupart de ses émissions à un prix très avantageux en échange de supporter des interruptions commerciales.

Le service financé par la publicité devrait faire ses débuts le 3 novembre alors que Netflix tente d’inverser une baisse du nombre d’abonnés. Il coûtera 7 $ par mois aux États-Unis, une réduction de 55 % par rapport au forfait de 15,50 $ par mois le plus populaire de Netflix, qui est sans publicité.

L’option financée par la publicité de Netflix sera également déployée en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, au Mexique, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un article publié jeudi par le directeur de l’exploitation de la société, Greg Peters.

En plus de supporter environ quatre à cinq minutes de publicités pendant chaque heure de visionnage, les abonnés Netflix qui s’inscrivent au service moins cher ne pourront pas non plus télécharger des émissions de télévision et des films à regarder lorsque leurs appareils sont hors ligne. Peters a également déclaré qu’une quantité “limitée” de programmation disponible sur le service sans publicité ne sera pas sur la version financée par la publicité en raison de problèmes de licence.

Le service de streaming de Netflix, vieux de 15 ans, était jusqu’à présent sans publicité, mais la société de Los Gatos, en Californie, a décidé de prendre une nouvelle direction il y a six mois après avoir signalé sa première perte d’abonnés en plus d’une décennie.

L’érosion de la clientèle a aggravé une baisse déchirante du cours de son action qui a anéanti plus de 200 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires au cours des 11 derniers mois. Les actions se sont redressées après l’annonce de jeudi, mais ont tout de même perdu environ les deux tiers de leur valeur depuis qu’elles ont atteint leur sommet en novembre dernier, alors que le service de streaming continuait de croître.

Au cours du premier semestre de cette année, Netflix a perdu 1,2 million d’abonnés, le laissant avec près de 221 millions. La direction a prédit en juillet qu’elle retrouverait environ 1 million de ces abonnés pendant les mois d’été. Les chiffres pour la période juillet-septembre devraient être dévoilés mardi.

Netflix parie que l’option à bas prix avec publicités sera particulièrement populaire à un moment où une inflation élevée et persistante pousse des millions de ménages à réduire leurs dépenses, en particulier pour les articles discrétionnaires tels que le streaming vidéo.

Le marché du streaming est également devenu encombré par une concurrence plus féroce de la part d’Amazon, d’Apple et de Walt Disney Co., qui se prépare également à proposer prochainement une version de son service financée par la publicité.

