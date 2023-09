Netflix ferme son activité de location de DVD, marquant la fin de l’ère des enveloppes rouges – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Netflix enverra sa dernière enveloppe rouge vendredi, marquant la fin de 25 ans d’envoi de DVD aux membres.

La société a annoncé plus tôt cette année qu’elle arrêter son service de DVD par courrier, 16 ans après avoir progressivement réorienté son attention vers le streaming de contenu en ligne. Netflix continuera d’accepter les retours des DVD restants des clients jusqu’au 27 octobre.

Introduit en 1998 lors du lancement initial de Netflix, le service DVD promettait une expérience de location plus simple que de devoir se rendre au Blockbuster ou au Hollywood Video le plus proche. Les enveloppes rouges, qui ont longtemps été synonymes de Netflix lui-même, jonchaient les maisons et les dortoirs à travers le pays.

Bien que l’idée de recevoir un DVD par la poste puisse maintenant sembler presque aussi dépassée que l’accès Internet par ligne commutée, certains clients de longue date ont déclaré à CNN qu’ils continuaient à trouver de la valeur dans l’option DVD.

Les fans de DVD tiennent le coup

Colin McEvoy, père de deux enfants originaire de Bethléem, en Pennsylvanie et se décrivant lui-même comme un fanatique du cinéma, a déclaré qu’il s’était précipité sur 40 films au cours des dernières semaines pour parcourir le reste de sa file d’attente avant la fin du service. McEvoy est resté fidèle au service DVD de Netflix afin de pouvoir continuer à regarder Bollywood et d’obscurs films indépendants que l’on ne trouve pas souvent sur les services de streaming.

« Je les regardais dès que je les recevais, puis je les rendais le plus rapidement possible pour en obtenir le plus possible », a déclaré McEvoy, qui utilise le service DVD par courrier de Netflix depuis 2001, il y a seulement trois ans. des années après son lancement.

« Je me souviens que j’étais au lycée lorsque je me suis inscrit pour la première fois, et le concept était si nouveau que j’ai dû vraiment convaincre mon père qu’il s’agissait d’un service légitime et non d’une sorte d’arnaque sur Internet », a déclaré McEvoy, qui utilise un vieille Xbox 360 pour lire ses DVD Netflix. « Maintenant, j’ai des amis qui ont vu mes enveloppes rouges Netflix arriver par la poste, et soit ils ne se souvenaient pas de ce qu’elles étaient, soit ils n’arrivaient pas à croire que j’avais toujours les DVD par la poste. »

Certains autres utilisateurs de Netflix soutiennent son service DVD non seulement pour la sélection, mais aussi pour des avantages supplémentaires. Brandon Cordy, un graphiste de 41 ans originaire d’Atlanta, avait précédemment déclaré à CNN qu’il s’en tenait aux DVD car de nombreuses locations numériques ne comportent pas de fonctionnalités spéciales ni de commentaires audio.

Il y a aussi d’autres facteurs. Michael Inouye, analyste chez ABI Research, a déclaré que certains consommateurs n’ont peut-être toujours pas accès à des connexions haut débit fiables ou suffisamment rapides, ou préfèrent simplement les médias physiques au numérique, de la même manière que certains passionnés d’audio achètent et collectionnent encore des CD et des disques.

Pourquoi Netflix abandonne les DVD

Pour Netflix, cependant, l’offre a eu moins de sens ces dernières années. « Notre objectif a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres, mais à mesure que le secteur des DVD continue de diminuer, cela va devenir de plus en plus difficile », a écrit le co-PDG Ted Sarandos dans un communiqué. article de blog en avril.

La fermeture de son activité DVD pourrait aider Netflix à mieux concentrer ses ressources à mesure qu’elle se développe sur de nouveaux marchés tels que les jeux ainsi que le contenu en direct et interactif. Son activité DVD a également considérablement diminué ces dernières années. En 2021, les revenus hors streaming de Netflix – principalement imputables aux DVD – représentaient 0,6 % de ses revenus, soit un peu plus de 182 millions de dollars.

Le coût d’exploitation de son activité DVD peut également être un facteur, d’autant plus que Netflix repense largement ses dépenses dans un contexte de concurrence accrue en matière de streaming et d’incertitude économique plus large. « Déplacer des disques en plastique coûte beaucoup plus cher que diffuser des bits numériques », a déclaré Eric Schmitt, analyste directeur principal chez Gartner Research. « Le retrait et le remplacement des stocks endommagés ou perdus sont également des considérations financières. »

Même avant que Netflix n’annonce la nouvelle, certains abonnés de longue date ont déclaré qu’ils pouvaient voir l’écriture sur le mur.

« L’inventaire des titres disponibles, bien qu’encore vaste, s’est contracté au fil des ans, certains films qui étaient autrefois disponibles ne l’étaient plus », a déclaré Cordy. «Les délais d’exécution pour obtenir un ou plusieurs nouveaux films ont également commencé à prendre plus de temps, donc je savais que ce n’était qu’une question de temps. Mais je ne voulais pas que ça se termine si je pouvais l’empêcher.

Peu d’espoir pour un renouveau du DVD

D’autres abonnés au DVD espéraient une fin heureuse. Bill Rouhana, PDG de Chicken Soup for the Soul Entertainment – ​​qui possède le service de location de DVD Redbox – dit Le Hollywood Reporter espérait en avril racheter l’activité DVD de Netflix. « J’aimerais l’acheter… J’aimerais que Netflix me vende cette entreprise au lieu de la fermer », a-t-il déclaré. La boîte rouge reste populaire malgré le changement dans le streaming, mais a été touché pendant la pandémie en raison du manque de nouveaux films et émissions de télévision pour remplir les cases.

Un porte-parole de Netflix a déclaré à CNN qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’activité DVD et qu’il recyclerait la majorité de ses DVD par l’intermédiaire de sociétés tierces spécialisées dans le recyclage des médias numériques et électroniques. Il fera également don d’une partie de son inventaire à des organisations axées sur le cinéma et les médias.

Netflix offre également aux abonnés une « surprise finale » où ils peuvent choisir de recevoir jusqu’à 10 DVD sélectionnés au hasard dans leur file d’attente.

McEvoy, déjà abonné à Disney+, Hulu, à la chaîne Criterion et à Mubi, a déclaré qu’il testait désormais d’autres services comme Eros (cinéma indien) et Viki (films coréens et chinois) pour des contenus plus difficiles à trouver. Pourtant, dit-il, il est « triste » de voir le service DVD de Netflix partir.

« Je n’aurais absolument pas pu retrouver tous ces films [I’ve watched] sinon pour le service DVD Netflix », a-t-il déclaré.

