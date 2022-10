Netflix facturera 6,99 $ par mois pour un plan financé par la publicité à partir du 3 novembre

Netflix facturera 6,99 $ par mois pour son nouveau niveau financé par la publicité, que la société déploiera aux États-Unis le 3 novembre.

Le niveau “Basique avec publicités” de Netflix comprendra en moyenne quatre à cinq minutes de publicités par heure et ne donnera pas aux utilisateurs la possibilité de télécharger des films et des séries télévisées. Un nombre limité de séries télévisées et de films seront initialement indisponibles en raison de restrictions de licence.

Les publicités dureront 15 ou 30 secondes et seront diffusées avant et pendant le contenu de Netflix. Les entreprises auront la possibilité d’empêcher les publicités d’apparaître sur des contenus qu’elles jugent peu recommandables ou inappropriés. Pour aider les annonceurs à comprendre sa portée, la société de notation Nielsen utilisera sa mesure d’audience numérique standard, Digital Ad Ratings, aux États-Unis à partir de 2023.

Netflix lance son premier plan moins cher avec des publicités après des années de refus le concept. Cette décision intervient alors que la croissance des abonnés a atteint un plateau au cours des derniers trimestres. Netflix a perdu des abonnés au cours des deux premiers trimestres de cette année et prévoit d’ajouter seulement 1 million de clients au troisième trimestre. La société compte environ 221 millions d’abonnés dans le monde, ce qui en fait le plus grand service de streaming mondial.

Netflix annoncera ses résultats du troisième trimestre après la fermeture du marché mardi et prévoit de dévoiler les prévisions d’abonnés pour le service de publicité, selon le directeur de l’exploitation Greg Peters. Netflix s’associe à Microsoft pour son service financé par la publicité. La société de streaming comptera des centaines d’annonceurs au lancement et a presque épuisé son inventaire, a déclaré la société lors d’une conférence téléphonique avec les médias.

Au départ, il n’y aura pas de publicité dans les émissions pour enfants et les nouveaux films. Les films plus anciens peuvent avoir une publicité mid-roll.