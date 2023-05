Netflix facture le partage de mot de passe – voici les coûts

Le jour redouté est enfin arrivé – Netflix a confirmé qu’il envoyait un e-mail aux membres aux États-Unis et au Royaume-Uni dans le cadre de sa répression du partage de mots de passe.

L’e-mail rappelle aux abonnés qu’un compte Netflix est destiné à un seul foyer et ne doit pas être partagé avec des amis ou des membres de la famille qui ne vivent pas avec le titulaire du compte. Cependant, les utilisateurs disposant d’un compte Netflix Standard ou Premium ont la possibilité d’ajouter ces personnes en tant que « membres supplémentaires ».

Le hic ? Les membres supplémentaires coûtent un supplément 7,99 $ par mois pour les abonnés américains, et 4,99 £ par mois au Royaume-Uni.

Les abonnés Netflix Standard ne peuvent ajouter qu’un seul membre supplémentaire par compte. Les titulaires de compte Premium peuvent en ajouter deux, mais ils devront payer pour chaque membre individuel. Ceux qui ont un abonnement Netflix Basic/Basic with Ads n’ont pas cette option.

Ces membres supplémentaires ne peuvent utiliser qu’un seul profil sur un seul appareil et aucun flux simultané n’est disponible. Ils ne peuvent pas non plus être basés dans un autre pays que le titulaire principal du compte.

Il existe une autre option disponible – les utilisateurs peuvent transférer un profil vers un tout nouveau compte, de sorte que les anciens partageurs de mot de passe peuvent toujours conserver tout leur historique de surveillance – ils n’auront qu’à payer pour leur propre compte séparé.

Les prix des différents forfaits Netflix sont les suivants :

Netflix Basic avec publicités – 6,99 $ / 4,99 £ par mois

Netflix Basic – 9,99 $ / 6,99 £ par mois

Standard Netflix – 15,49 $ / 10,99 £ par mois

Netflix Premium – 19,99 $ / 15,99 £ par mois

Nous ne savons pas encore ce qui se passera si les utilisateurs de Netflix ignorent cet e-mail à l’avenir, mais dans d’autres pays, la plate-forme de streaming a testé l’utilisation de fenêtres contextuelles pour empêcher les utilisateurs d’accéder au service si quelqu’un se connecte à plusieurs reprises à la plate-forme en dehors d’un primaire. ménage et donner des mots de passe temporaires aux membres du compte pour vérifier un utilisateur.

Si vous voulez en savoir plus sur les règles (par exemple, si vous utilisez Netflix lorsque vous voyagez), lisez notre résumé complet sur la répression du partage de mot de passe Netflix. Nous avons également un guide sur la façon d’annuler Netflix.