Netflix expérimente la suite de Knives Out, mais s’en tient à des tournées de théâtre limitées

Netflix reculé sur les publicités. Les sorties en salles devraient-elles être les prochaines?

Certains propriétaires de salles de cinéma et analystes de l’industrie se demandent si le géant du streaming va repenser sa résistance au modèle traditionnel de sortie de films hollywoodiens alors qu’il cherche de nouvelles façons d’augmenter ses revenus.

Cet Thanksgiving, Netflix prévoit de sortir “Glass Onion: A Knives Out Story”, la suite du hit de 2019 “Knives Out”, dans certains cinémas pendant une semaine avant de l’offrir aux abonnés un mois plus tard.

Le streamer aurait déboursé 400 millions de dollars pour les droits de deux suites après que l’original “Knives Out” ait généré 312 millions de dollars dans le monde sur un budget de seulement 40 millions de dollars. La performance du premier film au box-office a à son tour suscité des questions sur les raisons pour lesquelles Netflix a limité la sortie de “Glass Onion” à une seule semaine dans seulement 600 salles.

Et avec un mince pipeline de grandes sorties de films cette année, les propriétaires de cinéma veulent plus de Netflix.

“Nous sommes heureux qu’ils expérimentent et nous donnent une fenêtre temporelle exclusive”, a déclaré Brock Bagby, responsable du contenu et du développement pour B&B Theatres, qui compte plus de 50 emplacements dans 14 États. “Mais nous souhaitons que ce soit une course plus longue et nous souhaitons qu’elle soit plus large.”

Certains dirigeants de Netflix auraient fait pression sur le co-PDG Ted Sarandos plus tôt cette année pour envisager des séjours plus longs dans les salles et des sorties plus larges pour certains films, mais Sarandos a rejeté l’idée. Les hauts gradés de l’entreprise ont répété à plusieurs reprises que l’avenir du divertissement était le streaming.

Netflix pourrait bénéficier d’une approche plus flexible des sorties de films, selon certains à Wall Street. Cela pourrait aider à générer plus de revenus au box-office et à attirer les cinéastes avec le prestige qui peut accompagner les sorties en salles.

“En fait, l’année dernière a montré que Netflix est ouvert et a besoin de nouvelles sources de revenus”, a déclaré Mike Proulx, vice-président et directeur de recherche chez Forrester. “Les revenus d’abonnement supplémentaires ne suffiront pas à eux seuls à les réduire à l’avenir.”

Lire la suite: Netflix veut que les investisseurs se concentrent sur les revenus, pas sur le nombre d’abonnés

C’est en partie pourquoi Netflix ajoute un niveau financé par la publicité à son service après tant d’années de résistance, a-t-il déclaré.

Michael Pachter, analyste chez Wedbush, a déclaré qu’il comprenait que Netflix ne fasse pas de films pour profiter des sorties en salles, et que la priorité de l’entreprise est de satisfaire ses membres. “Mais cela ignore le fait que les créateurs de films croient fermement en l’exposition théâtrale comme mesure de succès”, a déclaré Pachter.

Les dirigeants de Netflix ont maintenu leur décision de montrer “Glass Onion” dans seulement 600 salles pendant une semaine. La stratégie de la société dans le passé avec des sorties en salles limitées – comme avec “The Irishman” de Martin Scorsese – a été de créer un buzz pour les abonnés lorsque le film arrive sur son service. C’est le jeu ici aussi, a déclaré la société lors de la vidéo sur les résultats de mardi.

“Notre métier est de divertir nos membres avec des films Netflix sur Netflix”, a déclaré Sarandos lors de l’appel.

Il a dit que Netflix a amené des films dans des festivals et leur a donné des tirages limités dans les salles parce que les cinéastes l’ont exigé.

“Là [are] toutes sortes de débats tout le temps, d’avant en arrière, mais il ne fait aucun doute en interne que nous faisons nos films pour nos membres et nous voulons vraiment qu’ils les regardent sur Netflix”, a-t-il déclaré.

Netflix a refusé de commenter davantage.