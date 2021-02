Netflix et Tim Burton unissent leurs forces pour la nouvelle série effrayante de la famille Addams tout autour de mercredi

NETFLIX et Tim Burton ont uni leurs forces pour une nouvelle série effrayante de la famille Addams tout autour de mercredi.

Les fans de la fille au visage aigre de la couvée macabre seront ravis d’apprendre qu’elle est prête à obtenir sa propre série d’action en direct.

Le projet verra également Burton, 62 ans – connu pour ses films fantastiques de style gothique tels que Beetlejuice et Corpse Bride – faire ses débuts en tant que réalisateur télévisé.

Annonçant la nouvelle sur Twitter, le service de streaming a publié une silhouette sombre du personnage principal avec ses tresses emblématiques.

Mercredi est vue tenant un violoncelle dans ses mains qu’elle joue délicatement avec un couteau.

La légende disait: « Tim Burton apporte mercredi Addams à Netflix dans une série en direct sur le passage à l’âge adulte!

« Burton fera également ses débuts de réalisateur télévisé sur le mystère infusé de recherche surnaturel qui suivra mercredi en tant qu’étudiant à Nevermore Academy. »

En annonçant la série, le directeur de Netflix de la série originale, Teddy Biaselli, a déclaré que les téléspectateurs verraient mercredi tenter « de maîtriser sa capacité psychique émergente, de contrecarrer une frénésie meurtrière monstrueuse qui a terrorisé la ville locale et résolu le mystère surnaturel qui a embrouillé ses parents il y a 25 ans ».

L’idée de l’émission en huit parties est venue des créateurs de Smallville Al Gough et Miles Millar.

Leur partenariat avec Burton a été initialement annoncé en octobre de l’année dernière.

Biaselli a ajouté dans un communiqué: «Que ce soit la série télévisée classique, les films brillants, la récente comédie musicale de Broadway ou même leurs apparitions invitées sur Scooby Doo – chaque fois que la famille Addams était sur un écran, je regardais.

«J’ai adoré que, à chaque occasion, les Addams embrochent la soi-disant« normalité ». Toute leur existence était un doigt du milieu (attaché à une main désincarnée) au statu quo, et aucun n’était plus rebelle, plus avant-gardiste et plus emblématique que mercredi Addams.

« À la fin de mercredi, mon équipe et moi ressentons une responsabilité inhérente à ce que ce personnage vraiment unique en son genre soit parfait pour les anciens et les nouveaux.

« Nous sommes convaincus que ce groupe talentueux lui rendra justice alors qu’elle se prépare pour la pègre redoutée connue sous le nom de l’âge adulte. »

La famille Addams a été créée par Charles Addams en 1938 sous la forme d’une série de dessins animés uniques et publiée dans le New Yorker Magazine.

Ils ont été transformés en une série télévisée pour la sitcom 1964 avec John Astin dans le rôle de Gomez et Carolyn Jones dans le rôle de Morticia.

Christina Ricci est bien connue pour avoir joué le rôle de mercredi dans le film de 1991 La famille Addams et sa suite en 1993.

Alors que Chloé Grace Moretz a exprimé le personnage dans un film d’animation en 2019.