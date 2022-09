Netflix est entré dans l’histoire des Emmy lundi, alors que son succès en coréen Squid Game a remporté les Primetime Emmy Awards pour le rôle principal et la réalisation de drames – une première pour un programme non anglophone. Lee Jung-jae de Squid Game a remporté le prix de l’acteur principal dans une série dramatique et Hwang Dong-hyuk a remporté le prix de la réalisation exceptionnelle d’une série dramatique.

Jusqu’à cette année, les projets non anglophones n’avaient jamais gagné ni même été nominés dans une catégorie majeure aux Primetime Emmy Awards.

Marquer des Emmys ne débloque pas nécessairement des récompenses pour un service autre que le droit de se vanter. Mais avec la concurrence qui continue de s’intensifier entre les services en lice pour vos globes oculaires et les dollars d’abonnement, des victoires Emmy sans précédent comme celles de Netflix peuvent attirer l’attention sur un service en tant que lieu de prédilection pour une programmation décorée.

Squid Game, en tant que phénomène mondial, était déjà sans précédent. Le thriller sud-coréen sur une compétition de survie dystopique s’est enflammé comme un succès mondial inattendu à la fin de l’année dernière. Netflix le considère comme le programme le plus regardé jamais publié, avec plus de 1,65 milliard d’heures de l’émission diffusées au cours de ses quatre premières semaines.

La programmation de Netflix a été nominée pour la première fois en 2013 et l’année dernière, elle a remporté le plus de prix de tous les réseaux ou services.