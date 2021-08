Netflix et SpaceX montrent comment le tourisme spatial en streaming est la nouvelle télé-réalité

Lorsque SpaceX lance son premier équipage entièrement civil dans l’espace plus tard cet automne et effectue un voyage de plusieurs jours autour de la Terre, l’humanité peut suivre en ligne grâce à un accord documentaire exclusif que Netflix a conclu avec la société spatiale privée d’Elon Musk.

Les deux premiers volets de la mini-série en cinq épisodes, Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace, fera ses débuts sur la plate-forme de streaming le 6 septembre et sera le plus proche que Netflix soit encore parvenu à couvrir un événement en « temps quasi réel », a déclaré la société mardi. Au cours du mois de septembre, une équipe de vidéastes suivra les astronautes civils, dont le milliardaire Jared Isaacman, qui pilotera le vaisseau spatial, alors qu’ils se préparent pour le voyage et finalement se lancent dans l’espace. Si tout se passe comme prévu, Netflix sortira deux autres épisodes le 13 septembre ; il filmera le lancement réel le 15 septembre, puis le diffusera en tant que « finale d’un long métrage » à la fin du mois.

Netflix indique clairement qu’il veut que nous pensions que la mission, qui permettra également de collecter des fonds pour l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, est vraiment pour tout le monde. Une affiche promotionnelle de l’émission déclare : « En septembre, nous allons tous dans l’espace. La plate-forme de streaming publie même une émission en direct / animée pour expliquer la mission aux enfants et à leurs familles.

En septembre, quatre civils se lanceront dans l’espace pour un voyage de trois jours en orbite autour de la Terre. Countdown: Inspiration4 Mission To Space – la première série documentaire Netflix à couvrir un événement en temps quasi réel – sera présentée en cinq parties avant et après la mission. pic.twitter.com/8fLnxHCQNN – Netflix (@netflix) 3 août 2021

Mais SpaceX et Netflix ne sont guère les seules entreprises à espérer capitaliser sur le virage historique vers les voyages spatiaux commerciaux. La mission Inspiration4 et son spécial streaming marquent une nouvelle ère de diffusion en direct depuis l’espace. L’essor du tourisme spatial semble également mûr pour l’ère du streaming, une époque où les gens peuvent regarder ces événements presque n’importe où, et l’industrie du divertissement a déjà commencé à transformer les manèges de milliardaires en apesanteur en événements médiatiques massifs.

« Tirer quelque chose dans l’espace, c’est quelque chose qui va attirer des abonnés dans le monde entier », a déclaré à Recode Julia Alexander, analyste stratégique principale chez Parrot Analytics. Alexander a ajouté que la demande croissante et « le fait qu’ils soient relativement bon marché à produire par rapport aux drames prestigieux de haut niveau avec les grands talents d’Hollywood » signifie que nous verrons beaucoup plus d’émissions de téléréalité spatiales à l’avenir.

La série scientifique axée sur l’espace Nova était la huitième série documentaire la plus populaire aux États-Unis entre juin 2020 et juillet 2021 ; l’année dernière, les Cosmos : les mondes possibles mettant en vedette Neil deGrasse-Tyson a vu 18 fois la demande moyenne de contenu documentaire sur la science et la nature, selon Alexander. Et n’oublions pas que la nature des plateformes axée sur les données peut orienter les téléspectateurs vers des types d’émissions spécifiques.

« Netflix et d’autres plateformes de streaming sont capables de créer un contenu de niche comme celui-ci car ils sont capables d’utiliser leurs données clients pour faire correspondre le contenu aux intérêts de leurs consommateurs », a déclaré à Recode Michael Smith, professeur d’information et de marketing à l’Université Carnegie Mellon. dans un e-mail.

Blue Origin et Virgin Galactic sont également parfaitement conscients que leurs lancements peuvent servir de publicité pour leurs marques, leurs sociétés affiliées et le tourisme spatial commercial en général. En conséquence, ils ont lourdement investi dans l’intégration de commentateurs experts, de mises à jour en direct et de la couverture en streaming des lancements. Virgin Galactic a même recruté un influenceur TikTok pour un prochain vol.

Des millions de personnes se sont connectées à la chaîne YouTube de Blue Origin pour le lancement du 20 juillet qui a transporté Jeff Bezos sur un vol suborbital avec la personne la plus âgée et la plus jeune à avoir jamais visité l’espace, le pilote Wally Funk et l’adolescent néerlandais Oliver Daemen.

« Nous voulions également montrer qu’il s’agit d’une véritable expérience de pilotage de fusée. Il y a moins de 600 personnes qui sont déjà allées dans l’espace », a déclaré Linda Mills, vice-présidente des communications de Blue Origin, à PR Week à propos de l’événement. « Démontrer que la particularité et l’unicité du vol était quelque chose que nous essayions de faire comprendre aux futurs clients. »

Le vol de Bezos était également le premier – et pour l’instant, le seul – lancement de fusée que les clients d’Amazon pouvaient regarder en direct sur Prime Video.

D’autres émissions de téléréalité filmées depuis l’espace sont prévues dans un avenir proche. Une société de production américaine appelée Space Hero travaille sur une émission basée sur un concours qui invitera des gens moyens à s’entraîner et à concourir pour avoir la chance de gagner un voyage très coûteux vers la Station spatiale internationale. Comme Netflix, la société affirme qu’elle se concentre sur « l’ouverture de l’espace à tout le monde » tout en offrant la toute première expérience véritablement hors de la planète. Space Hero a même signé un contrat de sous-traitance avec la NASA en avril.

Bien sûr, les lancements de fusées en tant qu’événements médiatiques à succès sont antérieurs à l’ère du streaming. Dès les premiers jours du programme spatial, les missions de la NASA étaient des démonstrations en direct de réalisations nationales, et le voyage de l’humanité jusqu’à la dernière frontière était l’objet d’émissions d’informations nationales. On estime que 600 millions de personnes ont regardé Neil Armstrong atterrir sur la lune lors de la mission Apollo 11. Alors que l’enthousiasme pour la diffusion d’événements spatiaux en temps réel a diminué après l’explosion de Challenger en 1986, les entreprises spatiales privées tentent à nouveau de commercialiser les lancements comme quelque chose que tout le monde sur Terre peut regarder en direct.

Ce message a pour effet pratique de distraire les téléspectateurs du fait que le tourisme spatial commercial, du moins pour l’instant, est un passe-temps écologiquement discutable pour les ultrariches qui n’accomplira pas grand-chose dans l’immédiat en termes de progrès de notre compréhension scientifique de l’espace. Mais alors que les critiques des rêves spatiaux des milliardaires ont augmenté après le lancement de Bezos, ce même récit pourrait ne pas apparaître avec la dernière émission SpaceX de Netflix, déclare Alexander de Parrot Analytics.

« J’imagine que SpaceX a son mot à dire sur ce qui se passe », a-t-elle déclaré à Recode. « Netflix veut juste le transporter et créer la meilleure série de docu possible. »