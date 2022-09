Netflix et Premier League en pourparlers pour de nouvelles docuseries

Netflix et la Premier League seraient en pourparlers pour produire une nouvelle docu-série. La société de production qui a rendu populaire le service de streaming Formule 1 : conduire pour survivre le docudrame a déjà contacté la ligue au sujet de la proposition.

Selon The Times, Box to Box Films a également contacté des clubs individuels au sujet de la proposition. Cette société de production a de l’expérience dans le football avec Steven Gerrard Faites-nous rêver.

Les avantages des docu-séries potentielles sur Netflix sur la Premier League sont clairs. Pour la ligue, c’est une chance d’accroître la popularité de la ligue non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Ensuite, pour Netflix, c’est l’occasion de gagner des abonnés dans un monde du football qui se tourne de plus en plus vers le streaming. Le service avait précédemment déclaré une perte nette de 200 000 abonnés en avril. Néanmoins, les deux parties miseront sur un succès similaire à celui du doc ​​F1.

Docu-séries Netflix et Premier League

Formule 1 : conduire pour survivre a été un énorme succès pour Netflix. Introduite en 2019, la série présentait des regards exclusifs sur les coulisses des pilotes et des courses de Formule 1. En juillet, l’émission aurait été le deuxième documentaire le plus regardé sur Netflix pour 2022. En seulement deux semaines, la série aurait été regardée pendant plus de 57 millions d’heures au total. La quatrième saison de l’émission est sortie le 11 mars de cette année.

La popularité de l’émission a eu un impact énorme sur les fans américains. Le pilote star de F1, Daniel Ricciardo, a affirmé que le Conduire pour survivre contribué à développer l’intérêt pour le sport. “Je pense vraiment que la F1 devient de plus en plus une chose ici aux États-Unis”, a déclaré Ricciardo. “Conduire pour survivre mettez-le sur la carte. Mettre un visage sur un nom, ça m’a aidé.

La Premier League espère qu’un impact similaire pourra être fait avec son documentaire. Bien que la ligue se développe certainement ici aux États-Unis, les officiels voudront continuer sur cette pente d’intérêt. En fait, la saison 2021/22 de la Premier League a été la deuxième campagne la plus regardée de l’histoire de la télévision américaine.

Les docu-séries de football britanniques telles que Sunderland jusqu’à ce que je meure, Bienvenue à Wrexhamet d’Amazon Tout ou rien ont également tous été un succès aux États-Unis. Les 20 clubs de Premier League auront un dernier mot sur le spectacle potentiel une fois les détails réglés.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto