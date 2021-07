Netflix et Disney mènent mais CBS traîne

Peu de sujets figurent plus à l’ordre du jour des marques, en particulier celles des médias et du divertissement, que le débat de plus en plus intense sur la diversité. Mais les résultats dans l’ensemble du paysage de l’industrie varient considérablement. Avouons-le, certaines entreprises « font » mieux que d’autres la diversité – la font bien tandis que d’autres n’y parviennent pas du tout, et d’autres encore se situent quelque part entre les deux. Chaque jour, les enjeux du succès ne cessent d’augmenter.

Ces entreprises devraient être tenues à une norme encore plus élevée en matière de DEI (diversité, équité, inclusion) que les entreprises de la plupart des autres secteurs. Après tout, ils façonnent les images que nos enfants voient à la télévision et au cinéma. Une étude récente de McKinsey a révélé que l’industrie reste disproportionnellement homogène : 87 % des cadres de la télévision et 92 % des cadres du cinéma sont blancs.

Netflix et Disney sont leaders

Mon point de vue est également basé sur des mesures plutôt que sur une simple opinion. L’Association of National Advertisers et son Center for Brand Purpose ont récemment établi l’indice de perception de la marque ANA/Swayable ESG. L’outil, reflet d’enquêtes d’opinion quotidiennes auprès des consommateurs, mesure 400 marques nationales selon leur impact environnemental, social et de gouvernance. Les rapports sur l’équité et la diversité et la responsabilisation font partie des indicateurs clés.

En tête de liste parmi les marques de divertissement se trouvent Netflix et Disney. Chez Netflix, par exemple, le nombre d’employés noirs aux États-Unis a doublé au cours des trois dernières années. Peu de temps après le meurtre de George Floyd, le PDG de Netflix, Reed Hastings, et son épouse, Patty Quillin, ont fait un don de 120 millions de dollars à des collèges et universités historiquement noirs pour honorer sa mémoire.

Chez Disney, Walt Disney Television a récemment dévoilé l’Onyx Collective, une nouvelle entité de production conçue pour présenter le travail de créateurs «sous-représentés» tels que ceux de couleur. Son contenu sera distribué en grande partie via Hulu, une plateforme de streaming de Disney. En réponse au mouvement Black Lives Matter déclenché par le meurtre de Floyd, Disney a rapidement publié une déclaration déclarant que « la pandémie couplée à ces injustices récentes ont poussé les problèmes de disparité raciale au grand jour ».

À l’opposé du spectre se trouve ViacomCBS. En 2018, le PDG Les Moonves a été évincé au milieu d’allégations de harcèlement sexuel. L’année suivante, Whitney Davis, directrice de longue date de la société, directrice de la diversité et de l’inclusion dans le divertissement, a démissionné, accusant le réseau d’avoir un «problème blanc» et de négliger «d’apprécier un lieu de travail diversifié».

Si seulement ces difficultés avaient inspiré CBS à changer. Mais non.

Plus tôt cette année, la série de jour primée aux Emmy « The Talk » a été impliquée dans une controverse à connotation raciale. La co-animatrice de longue date, Sharon Osbourne, a fait référence au commentaire de Piers Morgan selon lequel il refusait de « croire un mot » de l’interview d’Oprah Winfrey avec le prince Harry et la duchesse Meghan diffusée sur CBS. Dans un échange hostile sur le sujet avec Sheryl Underwood, une co-animatrice noire, Osbourne a déclaré: « J’ai vraiment l’impression que je suis sur le point d’être mis sur la chaise électrique parce que j’ai un ami que beaucoup de gens pensent être raciste et ça fait de moi un raciste. » Une enquête de CBS a conduit Osbourne à quitter la série.

J’ai été confronté au problème de la diversité de près toute ma vie d’adulte, en particulier dans mon expérience en tant qu’homme noir occupant des postes de direction dans des sociétés telles que Coca-Cola, Pepsi, Coors et General Motors.

Chez GM, par exemple, en tant que vice-président du marketing et de la publicité pour l’Amérique du Nord en 2007, je me plaignais souvent à mes supérieurs que nos achats médias manquaient de diversité. J’ai exprimé une inquiétude particulière au sujet de la publicité pour Chevrolet et Cadillac sur « Imus in The Morning », une émission de radio souscrite à l’échelle nationale sur Westwood One, et diffusée simultanément sur MSNBC.

On m’a dit que l’entreprise devait soutenir les voix de la gauche et de la droite. Cela n’a rien à voir avec la gauche ou la droite, j’ai dit, c’est que Don Imus est raciste.

Des semaines plus tard, Imus a prononcé les mots qui l’ont fait virer des ondes. En apprenant que l’équipe féminine de basket-ball Rutgers avait perdu un match de championnat de la NCAA, il a utilisé des insultes racistes et sexistes pour les insulter ainsi que leurs apparences, notamment leurs cheveux.

DEI est un incontournable pour New Hollywood

Des militants et des journalistes ont immédiatement demandé le limogeage d’Imus. Plus tard dans la matinée, le PDG de GM, Rick Wagoner, m’a dit, le plus haut responsable du marketing noir de l’entreprise en Amérique du Nord, que les paroles d’Imus étaient méprisables et m’a demandé ce que nous devrions faire. J’ai présenté ma recommandation et GM a rapidement publié une déclaration suspendant ses annonces dans l’émission.

GM s’est avéré être l’une des premières sociétés à retirer le soutien publicitaire de Don Imus. Un effet domino s’en est suivi, avec Amex, GlaxoSmithKline et Procter & Gamble abandonnant également le spectacle. Pour terminer. MSNBC a également abandonné l’émission.

Mes expériences me disent que les avertissements sont répétés encore et encore, pour ne pas être entendus pendant des années, entraînant des conséquences désastreuses. Les entreprises médiatiques ont la responsabilité particulière de créer une culture qui reflète les publics qui paient les factures. Ils doivent continuer à fournir un contenu de haute qualité provenant de personnes de couleur, s’assurer que les budgets de production reflètent le marché des consommateurs et remédier au manque constant de diversité au sein de la C-suite et parmi les conseils d’administration.

Dans le nouvel Hollywood en train d’émerger, les entreprises engagées à adopter ces dynamiques changeantes prospéreront. DEI est un « must-have » plutôt qu’un « agréable à faire ». McKinsey a estimé que si l’industrie cinématographique et télévisuelle éliminait ces obstacles, elle débloquerait plus de 10 milliards de dollars de revenus annuels, ce qui équivaut à une augmentation de 7 % des revenus de base de l’industrie.

Parler, c’est bien. Mais marcher la promenade sera encore mieux.

Mike Jackson est directeur du marketing chez Vision Media.