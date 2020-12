Amazon a annoncé lors de son grand événement en septembre que Netflix arriverait sur ses écrans intelligents et il est finalement arrivé il y a quelques jours aux États-Unis. Et maintenant, vous pouvez demander à Alexa d’ouvrir Netflix au Royaume-Uni et elle vous obligera.

Netflix est disponible sur Echo Show 5, 8 et sur Echo Show de première et deuxième génération (ceux avec des écrans de 10 pouces). Mais ce n’est pas sur Echo Spot, ce qui est logique étant donné qu’un écran circulaire n’est pas idéal pour la vidéo, même si vous pouvez regarder de nombreuses émissions à partir de Prime Video et d’autres sources.