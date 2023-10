Netflix envisage d’ouvrir des sites physiques : NPR

basculer la légende Marcio José Sánchez/AP

Netflix a récemment fermé le service de vente par correspondance de DVD de longue date, ce qui a conduit à la fermeture des vidéoclubs dans le monde entier et a inauguré l’ère du streaming. Mais maintenant, la société semble boucler la boucle avec son projet d’ouvrir certains emplacements physiques Netflix.

Selon un Bloomberg rapport citant Josh Simon, vice-président des produits de consommation de la société, Netflix vise à ouvrir un réseau de magasins physiques proposant des services de vente au détail, de restauration et de divertissement en direct qui exploitent ses émissions de télévision et ses films.

Netflix n’a pas annoncé ce qu’il vendra sur place ; on ne sait pas si les DVD ou tout type de support physique feront partie de l’inventaire.

Le streamer prévoit d’ouvrir les deux premiers de ces sites « Netflix House » dans des villes inopinées des États-Unis en 2025. Il espère ensuite étendre le concept aux grandes villes du monde.

« Nous avons vu à quel point les fans aiment se plonger dans le monde de nos films et émissions de télévision », a déclaré Simon à Bloomberg. « Et nous avons beaucoup réfléchi à la façon dont nous pourrions faire passer cela au niveau supérieur. »

Netflix n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de NPR.

Bien que Disney, un concurrent majeur de Netflix, soit présent dans les espaces de vente au détail, de restauration et de divertissement en direct depuis des décennies, de telles offres ne font pas encore partie de l’offre principale de Netflix. Mais l’entreprise s’est récemment lancée dans ces domaines.

Plus tôt cette année, le streamer a ouvert un restaurant éphémère à Los Angeles proposant des plats de menu créés par des chefs associés aux émissions de cuisine Netflix. La société a également lancé des boutiques éphémères proposant des produits de son émission à succès. Choses étranges dans des villes comme Paris, Las Vegas et Chicago.

Il a également participé à Le bal de la Reine : une expérience Bridgertonune production itinérante qui recréait les décors de l’émission Netflix La Chronique des Bridgerton avec comédiens, musique live et danse.

« On dirait que Netflix essaie de faire ce que Disney fait », a déclaré Eric Deggans, critique et analyste de NPR. « Mais Disney fait ce que Disney fait depuis très longtemps. Et le montant d’argent que Netflix devrait dépenser pour réellement rivaliser avec eux n’a aucun sens pour moi. »

Deggans a ajouté : « Je pense que c’est une sorte d’expérience étrange qu’ils ne feront probablement pas avant très longtemps. »