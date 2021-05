Netflix «  envisage de braconner Call The Midwife de la BBC après le succès des évaluations  »

NETFLIX prévoit de débaucher Call The Midwife de la BBC – et pense qu’offrir un budget plus important et plus d’épisodes par série persuadera la créatrice Heidi Thomas de faire l’échange.

Le géant du streaming lorgne sur le drame de la période à succès – actuellement dans sa dixième saison – et met tout en œuvre pour éloigner le scénariste du Beeb.

Appeler la sage-femme est scruté par Netflix[/caption]

Un initié de la télévision a dit Courrier quotidien: «Le format d’une heure du programme et ses énormes chiffres d’audience en font une perspective irrésistible pour Netflix.

«Ils seraient également capables de faire plus que les huit épisodes actuels par série – et cela serait regardé dans le monde entier.»

Call the Midwife, qui est basé sur une série de mémoires de l’infirmière des années 1950 Jennifer Worth, a diverti les téléspectateurs britanniques pendant près d’une décennie et est également diffusé sur PBS en Amérique.

Heidi dit qu’elle a été approchée par des patrons de télévision rivaux dans le passé, mais elle a refusé parce qu’elle ne pensait pas qu’ils comprenaient l’émission actuellement réalisée par Neal Street Productions.

La créatrice de Call The Midwife, Heidi Thomas, est restée fidèle à la BBC[/caption]

Et c’est pourquoi le dramaturge – qui est marié à la star de Call The Midwife Stephen McGann – est resté fidèle à la BBC.

Elle a expliqué dans une récente interview: «On me propose beaucoup de choses.

«De nombreux producteurs de films se préparaient à produire la télévision et ils m’approchaient avec une idée et me disaient: ‘Je pense que nous pouvons faire 30 épisodes.

«Mais j’ai pensé: ‘Dans vos rêves les plus fous! Vous ne savez rien de la télévision. Ils voulaient juste en vendre davantage. J’ai trouvé cela assez décourageant.

Le drame sur l’accouchement a été lancé le 15 janvier 2012 et est devenu un succès instantané, faisant des stars des membres de la distribution, dont Helen George, qui joue l’infirmière Trixie Franklin, et Charlotte Ritchie, qui a joué l’infirmière Barbara Gilbert de 2015 à 2018.

Call The Midwife lancé en 2012[/caption]

La série actuelle, avec des épisodes diffusés à 20 heures le dimanche, couvre 1966, l’année où l’Angleterre a remporté la Coupe du monde à Wembley et Harold Wilson du Labour a été réélu Premier ministre.

Le Soleil a révélé le mois dernier qu’il continuerait dans les séries 12 et 13, couvrant les années 1968 et 1969.

Un initié de la télévision a déclaré à propos du programme, qui a débuté en 2012: «Call The Midwife existe peut-être depuis près d’une décennie, mais il continue de fonctionner et fournit à la Beeb un gagnant d’audience du dimanche soir.









«Il n’y avait aucun moyen pour la société de supprimer une émission qui a un tel succès et tellement plus de possibilités pour les intrigues.

«Poursuivant le spectacle dans les séries 12 et 13, le programme entre dans l’une des périodes les plus passionnantes de l’histoire récente.

« Et il n’y a actuellement aucun signe que le Beeb ou l’équipe de l’émission veulent terminer le spectacle là-bas. »