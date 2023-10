Netflix envisage d’augmenter ses prix après la fin de la grève des acteurs | Actualités technologiques

Le syndicat des écrivains a conclu un accord de principe avec l’AMPTP la semaine dernière après cinq mois d’échec des négociations. (Reuters/photo d’archives)

Netflix envisage d’augmenter le prix de son service sans publicité après la fin de la grève des acteurs hollywoodiens, a rapporté mardi le Wall Street Journal, faisant grimper les actions de la société de streaming de plus de 3 %.

Netflix envisage d’augmenter ses prix sur plusieurs marchés à l’échelle mondiale, mais elle commencera probablement par les États-Unis et le Canada, a rapporté le WSJ, citant des personnes proches du dossier.

Selon le rapport, il n’était pas immédiatement clair de combien Netflix augmenterait ses prix ni quand exactement les nouveaux prix entreraient en vigueur.

Netflix a refusé de commenter le rapport.

Les pourparlers entre le syndicat des acteurs SAG-AFTRA et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP), qui représente les studios, sont en cours et leur prochaine réunion est prévue mercredi.

Le syndicat des écrivains a conclu un accord de principe avec l’AMPTP la semaine dernière après cinq mois d’échec des négociations.

Netflix a réduit les prix de ses abonnements dans certains pays en février. Le même mois, il a présenté un plan visant à sévir contre le partage de mots de passe par les abonnés, déployé dans plus de 100 pays en mai.