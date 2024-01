Netflix entre dans l’arène du divertissement en direct avec RAW de la WWE

Points clés à retenir Netflix et TKO Group ont annoncé mardi matin que BRUTle programme hebdomadaire de lutte phare de la WWE, rejoindra la plateforme de streaming début 2025.

Netflix (NFLX) et la société mère de la WWE, TKO Group Holdings (TKO), ont annoncé mardi matin que BRUTle programme hebdomadaire de lutte phare de la WWE, rejoindra la plateforme de streaming au début de 2025. La nouvelle, qui a précédé la publication par Netflix des résultats du quatrième trimestre après la clôture du marché aujourd’hui, a fait grimper fortement les actions de TKO.

Cet accord permettra à la série télévisée de sortir de la télévision linéaire pour la première fois en 31 ans d’histoire. Actuellement diffusé sur USA Network, BRUT attire 17,5 millions de téléspectateurs par an et est « l’une des émissions de télévision les plus performantes » parmi les téléspectateurs âgés de 18 à 49 ans.

Bien que les termes spécifiques et la durée du « partenariat à long terme » n’aient pas été divulgués, le président et directeur de l’exploitation de TKO, Mark Shapiro, a qualifié l’accord de « transformateur ». À partir de l’année prochaine, Netflix sera la maison exclusive de Brut aux États-Unis, et le foyer de toutes les émissions spéciales et programmes de la WWE en dehors des États-Unis L’accord rendra également les documentaires et séries originales passés et futurs de la WWE disponibles sur Netflix.

Suite au premier événement sportif en direct sur Netflix, La Coupe Netflix, l’année dernière, l’accord avec la WWE est la dernière salve dans la poussée de Netflix dans le sport et au-delà du contenu scénarisé. Il s’agit en partie d’attirer de nouveaux téléspectateurs et en partie d’atténuer l’impact futur potentiel des arrêts de travail. Alors que Brut est partiellement scénarisé, les scénaristes de la WWE ne font pas partie de la Writer’s Guild of America, épargnant ainsi à la série une interruption lors de la grève de 2023. Compte tenu de l’impact négatif de la grève sur les concurrents de Netflix, cette décision devrait rassurer les investisseurs quant à la résilience du partenariat face aux futurs problèmes du marché du travail.

Cela fait également partie d’une volonté de Netflix de s’éloigner du contenu original et de revenir vers des licences tierces. Parler avec CNBC La semaine dernière, Jessica Reif Ehrlich, analyste chez Bank of America Securities, a déclaré que même si la série télévisée du streamer continue de bien performer, ses récentes acquisitions dans le domaine du cinéma ont été “incroyables”.

“Leur engagement est vraiment fort et ils dominent la plupart des charts de streaming”, a déclaré Ehrlich sur L’échange.

Le partenariat avec Netflix n’est pas la seule grande nouvelle pour la WWE et TKO Group Holdings aujourd’hui : la société a également annoncé que Dwayne ‘The Rock’ Johnson, star de cinéma et ancien lutteur de la WWE, rejoindrait le conseil d’administration de TKO, tout comme Brad Keywell, fondateur. et président exécutif d’Uptake Technologies.

Les actions de TKO ont augmenté de 13 % à 87,65 $ vers 14 h 15 HE. L’action Netflix a augmenté de 0,8% à 489,42 $.