Netflix en pourparlers pour diffuser les émissions en direct « Hot Ones »

Netflix cherche à dynamiser son offre de télévision en direct.

Le streamer est en pourparlers avec BuzzFeed pour diffuser des versions en direct de « Hot Ones », la populaire série de discussions sur YouTube animée par Sean Evans qui met les célébrités sur la sellette en les forçant à répondre à des questions tout en mangeant des ailes de poulet de plus en plus épicées, a confirmé une source à Variété.

Bien qu’aucun accord n’ait encore été conclu, Netflix serait intéressé par la présence d’Evans dans plusieurs épisodes en direct de « Hot Ones » créés spécialement pour Netflix. Une source souligne que les négociations en sont à leurs débuts.

BuzzFeed a refusé de commenter. Netflix n’a pas immédiatement répondu à VariétéDemande de commentaire de.

« Hot Ones », qui est non seulement l’un des programmes les plus regardés sur YouTube, mais qui est également devenu une étape populaire lors des tournées de presse des célébrités, a séduit des célébrités de premier plan, de Jennifer Lawrence à Paul Rudd en passant par Margot Robbie. Les épisodes récents ont mis en vedette Vince Vaughn, Ariana Grande, Childish Gambino, Will Smith, Ryan Reynolds et Hugh Jackman.

Si « Hot Ones », actuellement diffusé sur Hulu, arrive sur Netflix dans ce nouveau format, il rejoindra la bibliothèque croissante de contenus en direct du streamer, qui comprend des événements sportifs comme le golf, le tennis et la boxe, un concours de dégustation de hot-dogs et des émissions comiques de Chris Rock et Joe Rogan. Les événements en direct du streamer ont été un succès mitigé en termes d’attraction d’audience, mais il a récemment connu le succès avec la série de débats décalée « Everybody’s in LA », animée par John Mulaney. Netflix ajoutera également bientôt des programmes de catch en direct, ainsi que des matchs de la NFL.

Lucas Shaw, de Bloomberg a annoncé la nouvelle des négociations.