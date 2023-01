Netflix embauche un agent de bord pour son jet privé avec un salaire annuel de Rs 3 Crore

Netflix a lancé une offre d’emploi pour le rôle d’hôtesse de l’air pour l’un de ses jets privés. Le rôle a été annoncé sur le site Web de l’entreprise. Selon les exigences, l’agent de bord doit être capable de parcourir le monde pendant une longue période, de porter un poids allant jusqu’à 30 lb (13,6 kg) et «d’être capable de rester debout pendant de longues périodes». Attendez, le meilleur reste à venir. Le géant du streaming propose de payer une somme pouvant atteindre 385 000 $ (environ plus de 3 crore Rs) par an.

L’agent de bord devra également travailler pour les vols sur un jet Gulfstream G550 ainsi que fournir un «transport aérien confidentiel». Le candidat doit effectuer son travail avec «discrétion».

Bien que la société n’ait pas fourni de fourchette de rémunération spécifique pour le poste, elle répertorie la fourchette globale du marché pour des postes similaires, qui varie entre 60 000 $ et 385 000 $. Netflix a déclaré qu’il déterminerait la compensation en fonction du niveau d’expérience de l’agent de bord.

Le travail, basé à San Jose en Californie, près de son siège social à Los Gatos, impliquerait des tâches sur le terrain ainsi que des déplacements à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Il est obligatoire pour les candidats d’avoir la certification de formation à la sécurité des vols requise de la Federal Aviation Administration. Netflix a déclaré que le candidat idéal ne devrait pas seulement être formé professionnellement à la cabine, à la sécurité des passagers et à l’évacuation d’urgence des avions, mais qu’il devrait également être capable “d’adopter la culture Netflix de liberté et de responsabilité”.

Le département Netflix Aviation a affirmé qu’il fournissait “un transport aérien exceptionnel, sûr et confidentiel”. La publicité se lit plus loin : “Notre objectif est de fournir l’expérience aéronautique la plus exceptionnelle disponible, en utilisant les meilleures personnes et le meilleur équipement, et en fournissant le plus haut niveau de service client possible.” L’équipe de l’aviation, selon le géant du streaming, les aide à atteindre le monde plus efficacement afin que l’entreprise continue de créer de la joie dans le monde entier.

Pendant ce temps, Netflix a licencié des centaines d’employés depuis que son nombre d’abonnés a connu une baisse l’année dernière. En outre, ils ont lancé un niveau financé par la publicité à moindre prix, pour sévir contre le partage de mots de passe.

