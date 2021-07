Netflix embauche Mike Verdu, directeur des jeux sur Facebook

Les actions de Netflix ont augmenté de 2% dans les échanges prolongés mercredi après Bloomberg a rapporté que la société de streaming vidéo avait embauché le directeur des jeux vidéo Mike Verdu de Facebook, où il était vice-président de la réalité augmentée et du contenu de réalité virtuelle.

Cette décision reflète l’ambition de Netflix d’aller au-delà de l’offre d’émissions de télévision et de films à des millions de personnes. Amazon, Google et Microsoft investissent également dans les jeux vidéo. La société a désigné le jeu Fortnite comme compétition en 2019.

Un porte-parole de Netflix a confirmé le passage à CNBC. Verdu a précédemment travaillé pour les sociétés de jeux Atari, Electronic Arts, Kabam et Zynga.

Netflix est sur la pointe des pieds sur le marché des jeux depuis deux ans. Netflix a déclaré lors de la conférence sur les jeux E3 en 2019 qu’il sortait un jeu mobile basé sur la série « Stranger Things », à la suite du lancement annoncé de Stranger Things 3: The Game « pour consoles et PC. La société a également déclaré qu’elle créait » Dark Crystal: Age of Resistance Tactics » en tant qu’adaptation du film Netflix « The Dark Crystal: Age of Resistance ».

L’information a rapporté en mai que Netflix recherchait un cadre pour se lancer dans le jeu.

— Alex Sherman et Ari Levy de CNBC ont contribué à ce rapport.

REGARDER: Les dépenses des services de streaming sont justifiées, selon l’ancien directeur du studio Amazon