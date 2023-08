Netflix DVD permet aux abonnés de conserver leur dernier envoi

La plateforme d’abonnement DVD de Netflix permettra abonnés à conserver leur livraison finale de DVD alors que la société se prépare à fermer ses 25 ans service, a annoncé la société lundi. En avril, Netflix a confirmé que ce sera fermer son option de vente par correspondance de DVDinformant les clients existants dans un message Twitter la semaine dernière qu’ils recevoir jusqu’à 10 disques aléatoires dans leur dernier envoi.

Les super-héros préférés de Randall Park

Mais maintenant, la société va encore plus loin en disant aux abonnés que ils ne seront pas facturés de frais supplémentaires pour les disques qu’ils n’ont pas retournés après la date limite du 29 septembre. Dans un Publication sur Twitter Lundi soir, DVD Netflix a déclaré aux abonnés : « S’il vous plaît, profitez de vos derniers envois aussi longtemps que vous le souhaitez ! »

L’offre n’est disponible que pour les clients aux États-Unis qui auront jusqu’au 29 août pour s’inscrire aux DVD supplémentaires sur son DVD.com site web. Cependant, la société a déclaré dans un communiqué séparé Publication sur Twitter qu’il n’est pas garanti que l’abonné sera sélectionné pour recevoir les 10 disques, mais a ajouté que cela « valait toujours la peine d’essayer! »

Les abonnés ont reçu un e-mail les informant de la promotion, écrivant : « Amusons-nous pour notre finale ! Le « fun » est de voir combien de disques arrivent », Collisionneur signalé pour la première fois. La société a ajouté: « Plutôt que de recevoir une quantité fixe de DVD supplémentaires, rien n’indique combien arriveront jusqu’à ce qu’ils apparaissent dans leurs enveloppes rouges respectives. »

La nouvelle offre de Netflix enverra des disques basés sur les films répertoriés dans la file d’attente des abonnés, marquant la fin du service nostalgique qui a réussi à survivre à Blockbuster et a continué à prospérer parallèlement à son service de streaming, au moins pendant un certain temps. En 2011, le co-fondateur et alors PDG de Netflix, Reed Hastings, a déclaré dans un article de blog que « le DVD par courrier ne durera peut-être pas éternellement, mais nous voulons qu’il dure le plus longtemps possible ». Le magazine Time rapporté à l’époque.

En 2021, le service de DVD ne représentait que 0,5 % des revenus hors streaming de Netflix, qui étaient tombés à seulement 150 millions de dollars l’année précédente, selon Statistique.

« Déplacer des disques en plastique coûte beaucoup plus cher que de diffuser des bits numériques », a déclaré Eric Schmitt, analyste principal chez Gartner Research. CNN. « Le retrait et le remplacement des stocks endommagés et perdus sont également des considérations de coût. »

Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a annoncé qu’il fermait son service DVD en avril article de blog, écrivant : « Notre objectif a toujours été de fournir le meilleur service à nos membres, mais à mesure que l’activité continue de diminuer, cela va devenir de plus en plus difficile. Nous voulons donc partir en beauté. » Il a poursuivi: « À tous ceux qui ont déjà ajouté un DVD à leur file d’attente ou attendu près de la boîte aux lettres l’arrivée d’une enveloppe rouge: merci. »