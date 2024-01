Netflix diffusera WWE Raw à partir de l’année prochaine

Netflix et TKO Group Holdings ont annoncé mardi que la plateforme de streaming diffuserait le programme phare de la WWE, Raw, à partir de l’année prochaine, dans le cadre de la première incursion majeure de Netflix dans le sport en direct.

L’accord, d’une durée de 10 ans, est évalué à plus de 5 milliards de dollars, selon un dossier déposé par la société. Netflix aura la possibilité de mettre fin à l’accord après cinq ans et de le prolonger d’une décennie supplémentaire. La plateforme de streaming sera en mesure de diffuser Raw dans le monde entier et débutera l’accord avec des droits exclusifs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Netflix deviendra également le foyer de toutes les émissions et émissions spéciales de la WWE en dehors des États-Unis, notamment SmackDown et NXT ainsi que WrestleMania, SummerSlam et Royal Rumble.