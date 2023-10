Netflix diffusera dimanche la réunion de la saison 5 de « Love Is Blind »

Alors que la finale de la saison 5 pour L’amour est aveugle ne sera pas disponible avant le vendredi 13 octobre, les fans n’auront pas à attendre longtemps pour voir les acteurs se réunir et aplanir leurs différences.

Aujourd’hui, le streamer a publié un avis de réservation au public, l’informant que l’incontournable L’amour est aveugle la saison cinq spéciale de réunion sera diffusée le dimanche 15 octobre à 20 h HE / 17 h HP, uniquement sur Netflix. Après le snafu en direct de l’année dernière, l’épisode sera pré-enregistré, mais les fans sont encouragés à regarder ensemble – et écoutez, nous sommes prêts.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Animé par Nick et Vanessa Lachey, Love Is Blind : The Reunion réunira les acteurs pour la première fois depuis leurs ruptures de mi-saison, « I Dos » ou « I Don’ts ». Ils réfléchiront à leurs relations, détailleront les rebondissements de cette saison et dévoileront les secrets qui se sont révélés depuis la fin de l’expérience.

Nous sommes vraiment ravis de voir plus de quelques personnes se mettre sur la sellette – et nous serons certainement à l’écoute pour voir si Aaliyah et Lydia ont été en contact, ainsi que comment toute l’affaire Uche s’est déroulée hors caméra.

Nous sommes également impatients de voir si Izzy et Stacy reconnaîtront avoir exagéré dans la façon dont ils ont approché Johnie. Sur qui avez-vous le plus hâte de faire le point sur la vie ?

Rassemblez votre équipe de pods, vous ne voudrez pas la manquer !