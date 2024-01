Netflix dévoile ses meilleurs résultats pour les fêtes de fin d’année

SAN FRANCISCO — Netflix a enregistré son troisième trimestre consécutif de croissance accélérée du nombre d’abonnés au cours des trois derniers mois de 2023, clôturant une année de retour qui comprenait une répression contre les téléspectateurs qui téléchargent gratuitement sur le service de streaming vidéo et une poignée de hausses de prix.

Les résultats du quatrième trimestre annoncés mardi ont fourni une preuve supplémentaire que Netflix était capable de trouver une formule qui a produit une augmentation du nombre d’abonnés alors même qu’il devenait plus coûteux de regarder sa gamme d’émissions de télévision et de films.

Un accord de 5 milliards de dollars annoncé mardi permettra de mettre à son service le programme de lutte populaire “Raw” de la WWE.

La marée montante de clients a laissé Netflix avec plus de 260 millions d’abonnés dans le monde à la fin de 2023, soit une augmentation annuelle de près de 30 millions d’abonnés.

Le chiffre d’affaires a dépassé les prévisions des analystes, tandis que le bénéfice par action a dépassé les objectifs des analystes, en partie à cause d’une charge de 239 millions de dollars liée à sa dette extérieure.

Netflix a indiqué qu’il tenterait de justifier les prix d’abonnement plus élevés – et peut-être d’attirer davantage d’annonceurs vers un plan à faible coût incluant des publicités – avec un accord de 5 milliards de dollars annoncé mardi qui amènera le programme de lutte populaire, “Raw” de la WWE, à son service.

Cette émission hebdomadaire, qui devrait être diffusée sur Netflix l’année prochaine, viendra compléter un assortiment d’émissions télévisées comprenant notamment la comédie noire “Beef”, primée aux Emmy Awards, et le film nominé aux Oscars, “Maestro”.

Tirer des cartes comme celle-ci a aidé la société de Los Gatos, en Californie, à ajouter 13,1 millions d’abonnés dans le monde au cours de la période octobre-décembre, bien au-dessus des projections des analystes, selon FactSet Research. Les gains de la période des fêtes – le plus important que Netflix ait jamais enregistré au quatrième trimestre – ont dépassé les 8,8 millions d’abonnés supplémentaires que Netflix a affichés au cours de la période juillet-septembre, qui à son tour ont dépassé les chiffres enregistrés au cours du trimestre commençant l’année.

Les performances de l'année dernière contrastaient fortement avec l'augmentation de 8,9 millions d'abonnés de 2022 – une performance terne qui a soulevé la question de savoir si le pionnier du streaming vidéo perdait de la vigueur dans un contexte de concurrence accrue pour les téléspectateurs.

Mais Netflix a réussi à rebondir, principalement grâce au déploiement d’un plan de streaming à bas prix qui injectait pour la première fois des publicités dans son service, combiné à un effort visant à bloquer les téléspectateurs qui accédaient gratuitement au service en utilisant les mots de passe des utilisateurs payants. clients.

Dans le même temps, Netflix a resserré son budget de programmation tout en augmentant de 10 % le prix de son plan de streaming haut de gamme pour aider à apaiser les investisseurs en quête de profits plus élevés. Cela a porté ses fruits au cours du dernier trimestre, qui a permis à Netflix de gagner 937,8 millions de dollars, ou 2,11 dollars par action, en hausse par rapport au bénéfice net de 55,3 millions de dollars, ou 12 cents par action, à la même période de l’année précédente. Les revenus ont grimpé de 13 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 8,83 milliards de dollars.

Les revenus ont dépassé les prévisions des analystes, tandis que le bénéfice par action a dépassé les objectifs des analystes, en partie à cause d’une charge de 239 millions de dollars liée à sa dette extérieure.

La stratégie de Netflix a été un succès auprès de Wall Street, comme en témoigne la hausse de 65 % du cours de ses actions l’année dernière, tandis que les actions d’autres géants des médias tels que Walt Disney Co. et Warner Bros. Discovery ont eu du mal à prouver qu’ils pouvaient gagner de l’argent avec leur vidéo. -services de streaming. Les actions de la société ont augmenté de plus de 8 % lors de la séance prolongée de mardi après la publication des chiffres du quatrième trimestre.

Netflix “est en avance sur ses pairs avec de nouvelles sources de revenus, et personne ne peut rivaliser avec sa plate-forme technologique, sa programmation et sa distribution mondiale”, a écrit Kenneth Leon, analyste chez CFRA Research, dans une récente évaluation du paysage du streaming et de la télévision par câble.

Le défi auquel Netflix est désormais confronté consiste à trouver des moyens de maintenir l’élan de l’année dernière, l’accord “Raw” donnant l’impression que la programmation en direct est désormais considérée par la société comme un terrain fertile.

“Si nous continuons à bien fonctionner et à nous améliorer continuellement – avec une meilleure liste, une découverte plus facile et plus de fans – tout en nous implantant dans de nouveaux domaines comme la publicité et les jeux, nous pensons que nous avons beaucoup plus de marge de croissance”, a écrit la direction de Netflix. dans une lettre adressée mardi aux actionnaires accompagnant son examen du quatrième trimestre.

Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes, le co-PDG de Netflix, Greg Peters, a prédit qu’il faudrait plusieurs années avant que les ventes publicitaires génèrent des revenus importants. Mais la société bénéficie toujours du prix de 7 $ par mois pour le forfait avec publicités, cette option représentant désormais environ 40 % de ses nouveaux abonnés sur les marchés où elle est disponible.

Peters a déclaré aux analystes que Netflix reste convaincu qu’il peut encore convaincre davantage de téléspectateurs en utilisant désormais les mots de passe de clients payants pour financer leurs propres forfaits. “Cette (répression) améliorera notre croissance pendant des années”, a déclaré Peter.

Les analystes s’attendent également à ce que la société amplifie l’essor des jeux vidéo dans lequel Netflix s’est lancé en 2021, en pleine pandémie.

Tout en soulignant que le segment des jeux vidéo reste relativement restreint, Netflix affirme que de plus en plus d’abonnés consacrent plus de temps à son service à ce passe-temps au lieu de regarder des séries télévisées et des films.