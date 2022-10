Netflix dévoile les nouveaux singles de la saison 3 de “Love Is Blind”

L’expérience sociale de Netflix “Love Is Blind” se poursuit avec sa troisième saison le 19 octobre et le streamer vient de révéler les visages des trente célibataires à la recherche de matchs !

“Love Is Blind” révèle le casting de la saison 3

Des dizaines de célibataires qui veulent être aimés pour ce qu’ils sont se sont inscrits pour la troisième saison de l’approche de la plate-forme populaire en matière de rencontres modernes – cette fois à Dallas, TX. En fin de compte, un certain nombre d’acteurs seront séduits et choisiront quelqu’un pour se marier sans jamais les rencontrer. Pendant plusieurs semaines, les couples nouvellement fiancés emménageront ensemble, planifieront leur mariage et découvriront si leur connexion physique correspond à leur lien émotionnel fort développé dans les Pods.

Lorsque le jour de leur mariage arrivera, les réalités du monde réel et les facteurs externes les sépareront-ils, ou épouseront-ils la personne dont ils sont tombés aveuglément amoureux ? Animée par Nick et Vanessa Lachey, cette série addictive de douze épisodes découvrira si l’apparence, la race ou l’âge comptent, ou si l’amour est vraiment aveugle.

Voici une petite vidéo présentant le casting :

Qui a attiré votre attention ? L’une de nos dames préférées jusqu’à présent (ne nous détestez pas parce que nous avons déjà regardé les écrans de prévisualisation) doit être Alexa !

Elle a 27 ans et possède une agence d’assurance.

Rencontrez 31 ans Amandinequi est styliste.

André30 ans, est photographe animalier.

33 ans Antoine est avocat.

Ashley29 ans, est chiropracteur.

Bartise27 ans, Senior Analyst est également à surveiller.

35 ans Brannigan est infirmière en soins intensifs.

Brennon, 32 ans, est ingénieur en traitement des eaux. Il ressemble à un chanteur country mais il utilise les paroles de Drake pour ses sous-titres IG.

35 ans Charité est maquilleuse.

Chelsea, 27 ans, est Customer Success Manager.

27 ans Cole est agent immobilier.

Colleen26 ans, est danseuse de ballet et stratège en relations publiques numériques.

Dakota29 ans, est ingénieur en aérospatiale.

Vallée 32 ans, est étudiant en cybersécurité.

DaVonté29 ans, est coach de développement physique.

