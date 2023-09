Netflix a révélé le premier aperçu de « GRISELDA » avec Sofia Vergara dans le rôle de la veuve noire et marraine de la cocaïne Griselda Blanco.

Même avec la grève des écrivains, nous avons quelques sorties prévues avant que la véritable période de sécheresse du nouveau contenu ne nous parvienne. L’un des projets les plus attendus du côté de Netflix est la prochaine série limitée. GRISELDA. GRISELDA sera une série limitée de six épisodes prévus pour durer 50 minutes chacun. Sofia Vergara sera la vedette de la série qui mettra en scène la marraine de la cocaïne Griselda Blanco. L’émission sera également produite par l’équipe Narcos de Netflix composée d’Eric Newman et Andrés Baiz. Le synopsis de Netflix a révélé que la série se concentrerait sur Blanco naviguant entre sa famille et le commerce mortel de la cocaïne des années 70 et 80.

GRISELDA s’inspire de la vie de Griselda Blanco, avisée et ambitieuse, qui a créé l’un des cartels les plus rentables de l’histoire. Dans le Miami des années 1970 et 1980, le mélange mortel de sauvagerie et de charme insoupçonné de Blanco l’a aidée à naviguer habilement entre les affaires et la famille, ce qui l’a amenée à devenir largement connue sous le nom de « la marraine ».

Pour ceux qui ont hâte de voir l’émission, il faudra attendre encore un peu. La série ne sortira pas cette année car elle sera diffusée en première le 25 janvier 2024. Oui, vous avez bien lu, cela n’apparaîtra sur votre écran qu’en 2024. De plus, pour vous préparer, vous pouvez regarder Cowboys de cocaïne 1 et Cocaïne Cowboys 2.

Cependant, vous pouvez regarder la première bande-annonce officielle de la série ci-dessous.