Netflix dévoile la date de première de «Sex Education 3», partage des photos passionnantes de premier aperçu

Après ce qui sera finalement une interruption de 20 mois, la série comique de passage à l’âge adulte « Sex Education » sera de retour pour une troisième saison le vendredi 17 septembre. Jeudi, Netflix a publié les premières images et la date de première du a frappé la série de comédie britannique sur son compte Twitter.

Comme les deux saisons précédentes, la saison 3 comprendra également huit épisodes, mais avec de nouveaux visages. La star invitée Jemima Kirke incarnera le rôle de l’ancienne étudiante de Moordale et nouvelle directrice Hope, qui « prévoit de faire de Moordale le pilier de l’excellence qu’elle a toujours été », selon le magazine People.

L’attente touche à sa fin! Sex Education Saison 3 premières le 17 septembre – PREMIER REGARD: pic.twitter.com/kNj7a3MiV0 – Netflix (@netflix) 24 juin 2021

En outre, la star invitée Jason Isaacs, qui a interprété Lucius Malfoy dans la franchise Harry Potter, interprète Peter Groff, l’ancien directeur de Michael Groff (Alistair Petrie) « le frère aîné plus réussi et pas très modeste », qui a accueilli le directeur de l’école licencié à sa place, au milieu de la séparation de son ex-épouse Maureen Groff (Samantha Spiro) après un mariage étouffant.

De plus, l’auteur-compositeur-interprète Dua Saleh fera ses débuts d’acteur en tant que star récurrente, jouant Cal, un « étudiant non binaire à Moordale, qui se heurte instantanément à la nouvelle vision de Hope pour l’école ».

La nouvelle vision de Hope pourrait inclure de nouveaux uniformes scolaires gris pour tous les élèves, y compris Otis (Asa Butterfield), Maeve (Emma Mackey) et Eric (Ncuti Gatwa), comme le montrent les premières photos de Netflix publiées mercredi.

Même Adam (Connor Swindells) semble être à nouveau un étudiant de Moordale puisqu’il porte également l’uniforme. De plus, les fans peuvent s’attendre à ce qu’Aimee (Aimee-Lou Wood) découvre le « féminisme, Jackson (Kedar Williams-Stirling) obtient un écraser et un message vocal perdu se profile toujours.

Préparez-vous à des animaux d’engagement, des phénomènes extraterrestres, des cupcakes à la vulve et bien plus encore de Madame Groff », selon le synopsis de l’émission. La saison 2 s’était également terminée avec le choc final que Jean (Gillian Anderson) est enceinte malgré son ex Jakob (Mikael Persbrandt ) disant qu’il avait subi une vasectomie.