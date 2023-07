Netflix dévoile de nouvelles docu-séries sur la course de la Coupe du monde USWNT

Netflix a annoncé une nouvelle série documentaire sur l’équipe nationale féminine des États-Unis. Le service de streaming a révélé lundi que les caméras Netflix suivront l’USWNT tout au long de la prochaine Coupe du monde féminine 2023. Des images du tournage seront ensuite intégrées à la future série.

« La série sportive à accès complet permettra au public de suivre intimement les joueuses et les entraîneurs de l’équipe nationale féminine des États-Unis et de révéler un aperçu de l’équipe la plus décorée de l’histoire du football », a déclaré Netflix dans son communiqué de presse sur la série.

« Les téléspectateurs auront un aperçu direct de la pression, de l’euphorie, de la joie et des difficultés que vivent ces athlètes de classe mondiale alors qu’ils s’efforcent de remporter leur troisième titre de Coupe du monde d’affilée. Des questions allant de la diversité raciale, des droits LGBTQ+, de l’égalité de rémunération, de la famille et de la maternité sont toutes mises en lumière au fur et à mesure que le récit se déroule.

Les responsables de la série ont déjà travaillé sur des documents populaires

La série multi-épisodes devrait être dirigée par la dirigeante de TIME Studios, Rebecca Gitlitz. Gitlitz est deux fois lauréat d’un Emmy qui a déjà travaillé sur Enfant de l’année et Quand la vérité n’est pas la vérité : l’histoire de Rudy Giuliani. Conor Schell dirige une liste complète de producteurs exécutifs qui travailleront sur le projet à venir. Schell a aidé à créer des œuvres à succès telles que La dernière dance et JO : fabriqué en Amérique.

Le duo de stars Alex Morgan et Megan Rapinoe figurera en bonne place dans les docuseries Netflix. Morgan mène l’USWNT lors du prochain tournoi. Rapinoe, d’autre part, a récemment annoncé que ce serait sa dernière Coupe du monde. Alyssa Thompson, Sofia Huerta, Kristie Mewis et Lynn Williams ont également accepté de participer à l’émission. D’autres joueurs seront également présentés dans la série.

Netflix à portée de main alors que l’USWNT commence la défense de la Coupe du monde vendredi

Le tournage a déjà commencé en Nouvelle-Zélande alors que les Américaines se préparent pour la Coupe du monde féminine 2023. L’USWNT démarre son tournoi par un match de phase de poule contre le Vietnam le 21 juillet à 21h00. Ensuite, l’USWNT termine le groupe E avec des matches contre les Pays-Bas et le Portugal.

PHOTO: IMAGO / Action Plus