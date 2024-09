Netflix dévoile aux fans de Magic: The Gathering un aperçu de sa prochaine série animée

Netflix a rappelé à tout le monde qu’il réalisait une série animée Magic: The Gathering lors de son avalanche d’annonces Geeked Week Live 2024, en ne montrant qu’une seule image pour prouver la vie. Oui, reine, donne-nous rien.

C’est pure spéculation – nous n’avons que cette carte de titre avec laquelle travailler – mais la silhouette volumineuse à droite doit être le guerrier Planeswalker Ajani Goldmane, tandis que la lueur dans la main du personnage plus petit pourrait signifier qu’il s’agit du pyromancien Chandra Nalaar.

Ça y est ! La série animée MAGIC: THE GATHERING de Netflix est désormais en production par le showrunner Terry Matalas en partenariat avec Hasbro Entertainment et Wizards of the Coast. #SemaineGeeked pic.twitter.com/6502FcslqO — Netflix Geek (@NetflixGeeked) 20 septembre 2024

Initialement annoncé comme un projet des frères Russo (Captain America : Le Soldat de l’hiver, Avengers : Endgame), Netflix a confié les rênes du showrunner Terry Matalas qui prend « une nouvelle direction créative ». Matalas n’a peut-être pas réalisé de films Marvel à grand succès, mais il a été scénariste et producteur sur des séries populaires comme Star Trek : Picard et l’adaptation télévisée de l’Armée des 12 singes.

Il y a beaucoup de choses à travailler dans le livre d’histoire de Magic: The Gathering, avec le jeu de cartes à collectionner de 1993 qui a donné naissance à deux jeux vidéo, une scène compétitive sérieuse, un documentaire sur la scène compétitive, plus de 50 romans et même des ensembles d’extension parodiques.

La Geeked Week Live 2024 a été riche en adaptations de jeux vidéo cette année avec plus d’Arcane, Devil May Cry, Tomb Raider : The Legend of Lara Croft et un show Splinter Cell. Découvrez tout ce qui a été annoncé jusqu’à présent ici.

Rachel Weber est rédactrice en chef d’IGN.