Netflix dénonce le procès de la « vraie Martha » avec la défense de Baby Reindeer

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

Netflix a fait un rare commentaire sur le Bébé renne scandale après avoir été poursuivi en justice par la « vraie Martha » – et a subtilement dénoncé la controverse entourant sa prétendue représentation dans la série.

Il a été révélé jeudi 6 juin que Fiona Harvey, diplômée en droit écossaise, qui pense avoir inspiré le personnage joué par Jessica Gunning dans la série à succès de Richard Gadd, poursuivait Netflix pour 50 millions de dollars (39 millions de livres sterling).

Cette évolution survient après qu’Harvey ait parlé de sa prétendue représentation lors d’une interview controversée par Piers Morgan le mois dernier.

Netflix est sous le feu des critiques depuis la sortie, le 11 avril, de la série biographique à succès, écrite par et mettant en vedette le comédien Gadd, et nombreux sont ceux qui remettent en question l’efficacité des protocoles de protection du service de streaming.

Alors que de plus en plus de détectives tentaient de retrouver les personnages réels qui ont inspiré la série, le film par ailleurs acclamé Bébé renne a reçu des réactions négatives, beaucoup se demandant si davantage de mesures de protection auraient pu être adoptées pour empêcher les téléspectateurs de pouvoir les identifier.

La série suit le comique en difficulté Donny Dunn (Gadd) alors qu’il est harcelé et traqué sans relâche par Martha Scott (Jessica Gunning) pendant plus de quatre ans et, depuis la première de la série, c’est devenu une sensation de bouche à oreille.

Alors que la série montait dans les classements les plus regardés du service, les téléspectateurs ont tenté de découvrir les inspirations réelles derrière les personnages controversés de la série, dont Martha, dans une démarche que Gadd lui-même a critiquée.

Gadd a également été contraint de mettre fin aux spéculations sur l’identité réelle d’un personnage qui l’avait soigné et agressé sexuellement – ​​un événement traumatisant de la vie de Gadd – car cela a conduit à de fausses accusations de la part de téléspectateurs curieux.

Netflix est resté silencieux sur le sujet – mais après qu’Harvey ait intenté une action en justice contre le service, un porte-parole a déclaré : « Nous avons l’intention de défendre cette affaire vigoureusement et de défendre le droit de Richard Gadd de raconter son histoire. »

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayer gratuitement

Regardez Apple TV+ gratuitement pendant 7 jours Nouveaux abonnés uniquement. 8,99 £/mois. après un essai gratuit. Le plan se renouvelle automatiquement jusqu’à son annulation Essayer gratuitement

Dans une autre réponse apparente, Netflix a semblé subtilement s’en prendre au procès d’Harvey en doublant son soutien à la série en publiant la cassette d’audition de Gunning pour Martha.

Jessica Gunning dans le rôle de Martha dans « Baby Reindeer » ( Netflix )

Harvey – qui a averti en mai qu’elle prévoyait d’intenter une action en justice contre Netflix – aurait allégué dans le procès récemment intenté qu’elle avait été harcelée par des personnes à travers le monde en raison de la série et de l’incapacité de Netflix à protéger suffisamment son identité.

L’homme de 58 ans accuse le géant du streaming d’avoir ruiné sa réputation avec sa représentation de Martha, arguant dans les documents juridiques qu’elle n’a jamais traqué ni agressé sexuellement Gadd et qu’elle n’a pas été condamnée au pénal pour harcèlement.

Les avocats de Harvey réclament un procès devant jury devant le tribunal de district américain du district central de Californie dans le but de réclamer des « dommages réels » de 50 millions de dollars (39 millions de livres sterling), plus les frais juridiques et les intérêts légaux.