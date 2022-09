Netflix demandé par les pays arabes de supprimer les “contenus offensants”

Dubaï, Émirats Arabes Unis –

Les pays arabes du Golfe ont demandé mardi à Netflix de supprimer le “contenu offensant” sur le service de streaming, ciblant apparemment les programmes qui montrent des personnes gays et lesbiennes.

Une déclaration conjointe publiée au nom d’un comité du Conseil de coopération du Golfe a fait cette demande, affirmant que les programmes non spécifiés “contreviennent aux valeurs et principes islamiques et sociétaux”.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont également publié la déclaration via leurs gouvernements respectifs. Avec Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar, ils forment le conseil des six nations.

Bien que la déclaration n’ait pas donné de détails, la télévision d’État saoudienne a également diffusé la vidéo d’une interview qu’elle a menée avec une femme identifiée comme une “consultante en comportement” qui a décrit Netflix comme étant un “sponsor officiel de l’homosexualité”. Il a diffusé en même temps des images d’un dessin animé, “Jurassic World: Camp Cretaceous”, dans lequel deux femmes s’embrassaient, bien que les images soient floues.

La télévision d’État saoudienne a également diffusé un segment suggérant que Netflix pourrait être interdit dans le royaume en raison de cette programmation atteignant les enfants.

Netflix, basé à Los Gatos, en Californie, n’a pas répondu aux demandes de commentaires mardi.

Cette décision intervient après que les pays du monde musulman ont interdit en juin la diffusion publique du dernier film d’animation de Disney “Lightyear” pendant un bref instant montrant deux personnages lesbiens s’embrassant. Après cela, le service de streaming Disney + de la société a déclaré que son “contenu disponible devrait être conforme aux exigences réglementaires locales” dans les pays arabes du Golfe.

De nombreux musulmans considèrent les gays et les lesbiennes comme des pécheurs. Dans certaines parties du monde arabe, des membres de la communauté LGBTQ ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison. Certains pays maintiennent même la peine de mort.

Cette décision intervient également alors que les services de streaming régionaux tentent de grignoter les revenus de Netflix, y compris le service Shahid exploité par le groupe saoudien MBC. On pense que le gouvernement saoudien détient une participation majoritaire dans le groupe MBC après une série d’arrestations en 2017 ordonnées par le prince héritier Mohammed bin Salman pour des allégations de corruption qui l’ont vu centraliser le pouvoir dans le royaume.

Netflix avait auparavant un contenu limité en Arabie saoudite.

En 2019, des militants ont fustigé le service de streaming pour avoir tiré un épisode du “Patriot Act” du comédien Hasan Minhaj qui critiquait le prince Mohammed pour le meurtre et le démembrement du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi, ainsi que l’implication du royaume dans la guerre au Yémen.

Netflix a déclaré à l’époque que l’épisode avait été retiré du royaume à la suite d’une demande légale des autorités et non en raison de son contenu.