Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche de mardi:

Netflix – Les actions du géant du streaming ont chuté de 10,4% après que la société ait signalé un énorme manque à gagner en termes de croissance des abonnés. Netflix a ajouté 3,98 millions d’abonnés nets payants. Les analystes interrogés par FactSet prévoyaient une augmentation de 6,2 millions d’abonnés. Les chiffres de croissance des abonnés plus faibles que prévu ont éclipsé des bénéfices et des revenus plus élevés que prévu pour le trimestre précédent.

CSX – Les actions de l’opérateur ferroviaire ont chuté de 1,8% après que la société a annoncé des résultats mitigés au premier trimestre. CSX a enregistré un bénéfice par action de 93 cents sur un chiffre d’affaires de 2,81 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice par action de 95 cents sur un chiffre d’affaires de 2,78 milliards de dollars.

Interactive Brokers – L’action de la société de courtage a progressé de 2,1% après que la société ait affiché des résultats meilleurs que prévu au premier trimestre. L’entreprise a affiché un bénéfice par action de 98 cents sur un chiffre d’affaires de 893 millions de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv ont prédit un bénéfice par action de 91 cents sur 737 millions de dollars.

Tenet Health – L’action de Tenet Health a augmenté de 3,8% après que la société a enregistré des résultats du premier trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes. La société a enregistré un bénéfice par action de 1,30 USD sur un chiffre d’affaires de 4,78 milliards USD. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice par action de 72 cents sur un chiffre d’affaires de 4,77 milliards de dollars.

Intuitive Surgical – L’action d’Intuitive Surgical a bondi de près de 4% après que la société ait enregistré des bénéfices au premier trimestre qui ont dépassé les prévisions des analystes. La société a affiché un bénéfice par action de 3,52 $ sur un chiffre d’affaires de 1,29 milliard de dollars. Les analystes interrogés par Refinitiv prévoyaient un bénéfice par action de 2,63 dollars sur un chiffre d’affaires de 1,11 milliard de dollars.