Panoramique des scènes d’ouverture des gratte-ciel sud-coréens et des autoroutes à spaghetti jusqu’aux collines luxuriantes de la Corée du Nord, Crash atterrissant sur vousLa cinématographie attire le spectateur avant qu’un personnage humain n’apparaisse.

Le drame sud-coréen, sorti l’année dernière sur Netflix, était un phénomène culturel dans son pays d’origine, devenant le deuxième drame câblé le mieux noté en Corée du Sud, avec une audience moyenne nationale de 21,7%, soit 6,3 millions de vues, selon Nielsen Korea. Il n’a été battu que par la série télévisée de 2018 Château SKY.

Crash atterrissant sur vous suit une riche sud-coréenne qui se retrouve dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud après avoir été transportée au-dessus de la frontière par une tornade en parapente. Yoon Se-ri (joué par Son Ye-jin) possède sa propre marque de mode et est également une héritière de chaebol. Elle disparaît un jour après que son père l’ait choisie pour être son successeur, prenant le contrôle d’un empire commercial tentaculaire. Avec Se-ri présumée morte, ses frères incompétents et leurs épouses se succèdent pour la présidence.

De l’autre côté de la frontière nord-coréenne, un autre drame se déroule: Se-ri est découvert par le capitaine Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin). Le capitaine la cache avec l’aide de ses subordonnés dont l’inattention à leur poste frontalier a conduit à son évasion plus loin dans le pays. Tout en essayant d’éviter l’attention d’un officier corrompu et de voisins curieux, Se-ri doit apprendre à survivre dans des circonstances réduites et sans le luxe auquel elle est habituée. Le régime autoritaire de la Corée du Nord est présenté dans les slogans sur les bâtiments et les poteaux de rue. L’électricité est rare et les villageois utilisent des coupons pour acheter de la nourriture. Alors que les réalités contrastées du Nord et du Sud sont présentées, les points communs des deux pays sont présentés. En l’absence de leadership, la Corée du Nord est considérée comme un lieu où les communautés, comme les femmes du village qui se lient d’amitié avec Se-ri, doivent s’entraider et veiller les unes sur les autres. La représentation du pays a été traitée avec délicatesse et habileté par les producteurs, qui ont choisi de mettre en valeur l’humanité de ses citoyens et le quotidien d’une Corée du Nord imaginaire.

Comme dans la plupart des drames coréens, les deux personnages principaux se repoussent d’abord avant de reconnaître leur amour commun. Plus le spectateur en apprend sur la vie du couple, plus on se rend compte qu’ils sont bien adaptés. Le capitaine Ri, nous le découvrons, a sa propre histoire familiale compliquée, issue d’une famille d’élite militaire dont la position serait menacée si la présence et l’identité de Se-ri étaient connues. Après la mort de son frère dans des circonstances suspectes, le capitaine Ri a abandonné son rêve de devenir un pianiste de renommée mondiale, quittant la Suisse et retournant en Corée du Nord pour servir dans l’armée. Il est également fiancé à Seo Dan (Seo Ji-hy), héritière d’un grand magasin. Leur mariage est arrangé et avec l’apparition de Se-ri, tension et conflit surgissent dans le triangle amoureux. Une autre intrigue secondaire implique Gu Seung-jun (Kim Jung-hyun), un escroc qui s’échappe en Corée du Nord après avoir escroqué le frère de Se-ri. Nous apprenons qu’il est sorti avec Se-ri et tombe plus tard amoureux de Seo Dan, ce qui complique considérablement les choses.

Crash atterrissant sur vousLa popularité de la popularité est due en grande partie à la chimie entre ses deux chefs de file frappants, Son Ye-jin et Hyun Bin, dont la romance radicale est communiquée via un mélange de regards désireux et très léger frottement (à bien des égards, c’est un foil à la randy Bridgerton). L’agilité de Son Ye-jin, passant de l’insouciance et du comique au sérieux et à l’angoisse, correspond parfaitement au portrait captivant de Hyun Bin du soldat réprimé émotionnellement qui risquera sa vie et sa famille pour sauver la femme qu’il chérit.