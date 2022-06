Netflix considère les publicités, la répression du partage de mot de passe et les sports en direct

Reed Hastings, co-fondateur et PDG de Netflix Inc., lors de la conférence mondiale du Milken Institute à Beverly Hills, Californie, États-Unis, le lundi 18 octobre 2021.

Six ans plus tard, Hastings se retrouve dans le rôle d’un titulaire qui a, pour le moment, connu une chute de grâce étonnante. Les actions de Netflix ont chuté de plus de 70 % depuis le début de l’année. L’entreprise annoncé en avril qu’il s’attend à perdre 2 millions d’abonnés au deuxième trimestre . Les investisseurs ont vendu en masse alors qu’ils remettent en question la taille du marché total du streaming adressable – un nombre que Netflix a précédemment déclaré pourrait atteindre 800 millions. Selon le dernier décompte, Netflix compte environ 222 millions d’abonnés dans le monde.

« Il est remarquable que Netflix recherche la croissance en repensant bon nombre de ses croyances fermement ancrées », a déclaré Joel Mier, directeur du marketing de Netflix de 1999 à 2006 et maître de conférences en marketing à l’Université de Richmond. « Ces décisions contribueront clairement à la croissance des revenus et des abonnés à court et moyen terme. La question plus large est de savoir comment elles auront un impact sur la marque de l’entreprise à long terme. »

Les dirigeants de Netflix réfléchissent maintenant à la façon dont ils n’ont pas réussi à s’adapter à une nouvelle réalité concurrentielle, masquée par gains massifs d’abonnés pendant la pandémie de Covid lorsque des milliards de personnes dans le monde étaient coincées chez elles. Alors que la société a constamment produit de grands succès, tels que « Stranger Things » et « Squid Game », Netflix repense bon nombre des philosophies qui ont perturbé l’industrie il y a plus de dix ans.

Depuis qu’il a fait ce commentaire en 2020, Hastings a regardé d’autres services de streaming, notamment HBO Max de Warner Bros. Discovery, Peacock de NBCUniversal et Paramount + de Paramount Global, lancer des services à bas prix avec des publicités sans réaction des consommateurs. Disney prévoit de dévoiler un Disney + financé par la publicité moins cher plus tard cette année.

Netflix n’est plus à plus de 500 $ par action. Il a clôturé à 169,69 $ lundi.

« La publicité semble facile jusqu’à ce que vous vous y mettiez », Hastings dit en 2020 . « Ensuite, vous réalisez que vous devez arracher ces revenus à d’autres endroits parce que le marché publicitaire total ne se développe pas, et en fait en ce moment, il se rétrécit. C’est un combat au corps à corps pour amener les gens à dépenser moins, vous savez, ABC et de dépenser plus sur Netflix. Nous sommes devenus publics il y a 20 ans à environ un dollar par action, et maintenant nous sommes [more than] 500 $. Je dirais donc que notre stratégie axée sur les abonnements a plutôt bien fonctionné. »

Une partie de la présentation de Netflix aux créateurs de contenu consiste à commander « directement à la série », plutôt que de créer des épisodes pilotes traditionnels d’émissions et de les juger sur la base d’un produit dur. Autres banderoles ont emboîté le pas après avoir vu Netflix attirer des talents de premier plan en sautant des pilotes.

« Si vous êtes un studio typique, vous collectez des fonds pour un pilote, et s’il teste bien, vous prenez la série, peut-être que vous faites quelques épisodes de plus et que vous attendez les cotes d’écoute », a déclaré Barry Enderwick, qui a travaillé dans Le département marketing de Netflix de 2001 à 2012 et qui était directeur du marketing mondial et de l’acquisition d’abonnés, a déclaré à CNBC en 2018.

« Chez Netflix, nos données ont pris nos décisions pour nous, donc nous commandions juste deux saisons. Les créateurs de séries nous demandaient : ‘Voulez-vous voir des notes ? Vous ne voulez pas voir un pilote ?’ Nous répondrions, ‘Si vous voulez que nous le fassions.’ Les créateurs étaient abasourdis. »

Commander des projets directement en série a donné aux scénaristes et aux producteurs une certitude et, souvent, plus d’argent. L’inconvénient, selon Netflix, est que cela a également conduit à des séries qui ne se sont pas avérées très bonnes. Date limite notée 47 différents exemples de commande Netflix directement en série en 2020-21 et 20 pour 2022. Bien que quelques-uns soient notables, tels que « The Witcher: Blood Origin » et « That ’90s Show », la plupart ont généré peu de buzz.

Netflix prévoit de commencer à commander plus de pilotes et de ralentir son processus de développement direct en série, selon des personnes proches du dossier. L’espoir est que le résultat final conduira à une programmation de meilleure qualité et moins de peluches.

Netflix ne prévoit pas de réduire son budget global sur le contenu. Pourtant, il a l’intention de réaffecter de l’argent pour se concentrer sur la qualité après des années d’ajout de quantité pour remplir sa bibliothèque, ont déclaré les gens. Les dirigeants ont ajouté une programmation plus originale ces dernières années pour éviter de dépendre durablement du contenu sous licence – dont une grande partie a été retirée par les sociétés de médias qui en sont propriétaires pour remplir leurs propres services de streaming.