Le géant du streaming Netflix introduit une fonctionnalité de « lecture aléatoire » pour les utilisateurs au premier semestre de cette année. Selon un rapport récent, la société a annoncé qu’elle intégrait la fonction de mélange dans ses derniers résultats financiers. La fonctionnalité de lecture aléatoire est en cours de test chez Netflix depuis un certain temps et a fonctionné en sélectionnant du contenu en fonction de votre historique de visionnage, aidant les utilisateurs à éviter de se sentir dépassés par la quantité de contenu que Netflix a à offrir.

Selon un rapport publié dans Variety, le directeur général de Netflix et directeur des produits, Greg Peters, a déclaré que la fonctionnalité est conçue pour que les utilisateurs « nous indiquent qu’ils veulent simplement ignorer complètement la navigation, cliquez sur un bouton et nous choisirons un titre pour eux simplement pour jouer instantanément. » Lors du test de la fonctionnalité, Netflix a essayé de mettre le bouton de lecture aléatoire sur l’écran de profil et une option « Lire quelque chose » dans le menu. Bien que la plupart des rapports aient indiqué que la fonctionnalité pouvait s’appeler Shuffle Play, il n’est toujours pas confirmé ce que la société appellera sa fonctionnalité qui permettra à l’algorithme de choisir quelque chose à jouer. Selon un rapport publié dans The Verge, le PDG de Netflix, Reed Hastings, avait plaisanté en disant que la société pourrait l’appeler « Je sens de la chance », de la même manière que la fonction de recherche Google qui passe directement au premier résultat de la recherche.

La lecture aléatoire rejoindra l’autre tentative récente de Netflix pour faciliter la recherche de contenu à regarder. L’année dernière, la société a ajouté un onglet Nouveau et populaire à Netflix qui montre une combinaison de contenu nouveau, populaire et à venir.