Netflix confirme la saison 2 de Castlevania Nocturne dans un nouveau teaser

Castlevania: Nocturne se termine par beaucoup de choses restent ouvertes quant à ce qui pourrait se passer dans d’autres saisons de la suite spirituelle de l’adaptation par Netflix et Powerhouse Animation des légendaires jeux Konami. C’est donc une bonne nouvelle, mais peut-être pas surprenante, que le streamer ait déjà confirmé que Richter Belmont et ses amis (et ennemis) seront de retour pour le deuxième tour.

À la suite de Nocturnele lancement réussi de sur la plateforme à la fin du mois dernier, faisant ses débuts dans le top 10 émissions de télévision anglaises sur le service au cours de sa première semaine – le streamer a confirmé qu’une deuxième saison était en route. « Merci à tous Castlevania « Les fans, anciens et nouveaux, pour leur réponse et leur soutien incroyables », a déclaré à la presse une déclaration attribuée aux showrunners Clive Bradley et Kevin Kolde. « Nous sommes ravis de pouvoir vous apporter davantage Castlevania : Nocturne et le prochain chapitre du ascension de Richter Belmont.»

Situé au plus fort de la Révolution française, Nocturne suit la dernière génération de la famille des tueurs de vampires le clan Belmont, Richter, alors que lui et ses alliés cherchent à empêcher la montée d’un nouveau messie vampire, Erzsebet Báthory, qui prévoit de noyer le soleil pour que son espèce puisse se régaler et régner pour toujours. Comme vous pouvez le voir dans le teaser ci-dessus, Richter, Maria, Annette et leurs alliés seront rejoints par des visages plus familiers de Castlevania l’histoire alors que leur combat se poursuit, y compris nul autre que le fils de Dracula lui-même, Alucard, qui se retrouve une fois de plus à s’allier avec les Belmont dans leurs heures les plus sombres.

Nous vous en dirons plus sur les projets de Netflix pour Castlevania : Nocturne saison deux au fur et à mesure que nous les apprenons.

