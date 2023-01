Netflix confirme la date de sortie de “Rebel Moon” de Zack Snyder

Rebel Moon égayera vos vacances. L’épopée d’action de science-fiction de Zack Snyder sera diffusée sur Netflix le 22 décembre. Le film de Snyder n’est que l’un des 49 films que Netflix sortira en 2023dont Extraction 2 et The Killer de David Fincher.

Après une mystérieuse jeune femme et des guerriers interplanétaires combattant un dictateur spatial tyrannique, Rebel Moon met en vedette Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Doona Bae, Jena Malone et la voix d’Anthony Hopkins. Peut-être ironiquement, ce film d’action d’opéra spatial comble le vide laissé par l’absence d’un film Star Wars ce Noël. Ironique, car Rebel Moon a commencé comme une idée de Star Wars que le réalisateur de Armée des morts et Ligue des Justiciers présenté à Lucasfilm et qui a été rejeté.

Disney avait prévu de sortir Escadron de voleurs à la fin de 2023, mais a ensuite semblé le remplacer dans le calendrier par un autre film de Star Wars, du réalisateur Mandalorian et Thor Taika Waititi. Cependant, pour l’instant, il n’y a aucun signe de l’un ou l’autre film. Ce qui laisse la voie libre à Rebel Moon pour attirer les fans de superproductions d’opéra spatial ce Noël.

Bien que Netflix n’ait rien dit à propos d’une sortie en salles, le streamer a eu un certain succès avec Glass Onion dans le même créneau horaire l’année dernière. La suite de Knives Out avec Daniel Craig est sortie en salles en novembre avant une sortie en streaming de Noël.

Les grands blockbusters des fêtes de cette année dans les cinémas sont Dune Part 2 et le Préquelle de Hunger Games en novembre, suivi de Wonka, Ghostbusters et Aquaman en décembre.

Lorsque Rebel Moon a été annoncé pour la première foisSnyder a décrit le ton du film comme une “prise mature” de Star Wars, faisant écho à sa vision plus sombre de l’univers des bandes dessinées DC vu dans des films comme le sien. Justice League Snyder Cut de quatre heures. Comme Star Wars, Rebel Moon s’inspire du film de 1954 du réalisateur japonais Akira Kurosawa Seven Samurai, qui à son tour a inspiré The Magnificent Seven et un autre Arnaque de Star WarsBataille au-delà des étoiles des années 1980.

Le casting de Rebel Moon comprend également Cary Elwes, Corey Stoll, Staz Nair, E. Duffy, Charlotte Maggi, Sky Yang, Rupert Friend et Stuart Martin du spin-off Army of the Dead de Netflix. Armée de voleurs.