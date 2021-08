Netflix confirme enfin la date de sortie de la saison 6 de Lucifer avec une nouvelle photo incroyablement chaude de Tom Ellis

NETFLIX a annoncé la date de sortie de la saison six du drame surnaturel Lucifer.

Le géant du streaming s’est rendu sur Twitter pour partager la nouvelle affiche de la dernière saison, tout en lançant un tout nouveau personnage.

Netflix a publié une nouvelle date de début pour la dernière saison de Lucifer[/caption]

L’affiche indique que la date de sortie est le 10 septembre 2021.

Il montrait Lucifer Morningstar (Tom Ellis) assis majestueusement sur un fauteuil entouré de flammes et le reste de la distribution.

Les favoris des fans tels que Chloe (Lauren German) et Amenadiel (DB Woodside) seront de retour pour la sixième et dernière saison.

Le slogan se lit comme suit : « Toutes les mauvaises choses doivent avoir une fin. »

Le compte officiel de Lucifer a tweeté : « Nous apportons le Chauffer avec #lucifer s6 le 10 septembre uniquement sur @netflix.

Les fans se sont précipités pour partager leur enthousiasme pour la nouvelle série et leur admiration pour Tom et le casting.





L’un d’eux a dit : «

Un deuxième a écrit: « C’EST incroyablement, à couper le souffle, à remuant la longe INCROYABLE! »

Un autre a écrit : « ILS ONT L’AIR CHAUD COMME L’ENFER. »

Apparaissant également dans la saison six, les stars de RuPaul’s Drag Race Katya et Bob the Drag Queen rencontreront M. Morningstar.

La seconde moitié de la cinquième saison s’est terminée en prenant le pouvoir en tant que suzerain du ciel après s’être sacrifié.

L’écrivain de la série Chris Rafferty s’est ouvert dans une interview avec Scénario magazine sur la pression de plaire aux fanbase passionnée avec les derniers épisodes.

«Je suis hyper-conscient de l’attachement du public à ces personnages et reçois des messages au quotidien sur le fait que la série doit durer éternellement.





« Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Toutes les bonnes choses ont une fin.

«Et mon objectif numéro un avant la saison 6 était d’en tenir compte.

« Et pour aider le public à trouver un certain sentiment de paix avant la fin. »

Les saisons 4 et 5 de Lucifer sont disponibles dès maintenant sur Netflix. La saison 6 sera diffusée le 10 septembre.

L’écrivain de la série est franc sur le fait de ne pas vouloir décevoir les fans[/caption]

La saison six sera la dernière saison[/caption]