Netflix commande la version britannique de “l’or de la réalité” Selling Sunset après son succès aux États-Unis

Cela devait arriver un certain temps – Netflix a commandé une version britannique de son émission de téléréalité à succès Selling Sunset.

Le spectacle suivra une agence immobilière basée à Londres avec des clients super riches et sera réalisé par la société derrière The Apprentice.

Netflix

Super Prime London commencera le tournage l’année prochaine et mettra probablement en vedette un certain nombre d’agents excentriques, tout comme son homologue américain, se disputant certaines des propriétés les plus somptueuses et les plus chères de la capitale.

De l’autre côté de l’étang, Selling Sunset suit un groupe d’agents alors qu’ils vendent des propriétés résidentielles haut de gamme à Los Angeles, commercialisées par le groupe Oppenheim.

Il a fait des stars mondiales de certains membres du personnel, dont Chrishell Stause et Christine Quinn.

Une source télévisée a déclaré: “Selling Sunset était le mélange parfait de télé factuelle et d’or de réalité, mélangeant la pornographie immobilière et les fous américains avec la vie et les amours de la distribution super glamour.

“Il reste à voir si la même chose peut être réalisée à Londres sans les températures douces et les vues d’Hollywood – mais ce sera très amusant de regarder.

“De toute façon, les agents immobiliers auraient besoin d’un coup de pouce pour leur image ici au Royaume-Uni.”

Cela vient après que The Sun ait révélé dimanche que la BBC faisait également une émission de la même veine appelée Crazy Rich Agents.

Ils pensent que ce sera leur prochain grand succès de télé-réalité et filmé au cours de l’été.

Il suivra sept débutants en immobilier essayant de gagner beaucoup d’argent en fouettant des coussins de luxe pour l’agence d’élite Nest Seekers International.

Une source a déclaré: «Ce documentaire dingue suit la vie de jeunes agents en vogue sur le marché britannique de l’immobilier de luxe qui se font les dents dans le commerce.

“Il y a une vraie ambiance de” faux jusqu’à ce que vous le fassiez “et beaucoup de bravade qui circulent.”

Attendez-vous à voir des châteaux écossais, des résidences secondaires à Sandbanks et des méga-manoirs londoniens.

Depuis la première diffusion de Selling Sunset sur Netflix en 2019, ce fut un énorme succès et les fans attendent avec impatience le sixième opus.

Ils sont curieux du sort de Christine Quinn à la maison de courtage car son avenir dans la série n’a pas été officiellement confirmé.

Le patron Jason Oppenheim a déclaré à US Weekly : « Ça va être une attente pour tout le monde. Je vais laisser cette saison parler d’elle-même.

Depuis le 4 mai 2022, Christine n’est pas répertoriée dans la partie Agents du site Web officiel de The O Group.