Netflix cherche à ajouter des jeux vidéo à son mix de divertissement pour stimuler la croissance

Le géant mondial du streaming Netflix a déclaré mardi qu’il avait ajouté plus d’abonnés que prévu au cours du dernier trimestre et qu’il ajouterait des jeux vidéo à son offre de divertissement pour alimenter la croissance. La société a terminé le deuxième trimestre avec 209 millions d’abonnés payants et un chiffre d’affaires de 7,3 milliards de dollars, soit 19% de plus qu’à la même période un an plus tôt, selon un communiqué de résultats. Le bénéfice a été enregistré à 1,35 milliard de dollars contre 1,7 milliard de dollars au trimestre précédent. Le chiffre du revenu net a manqué les attentes du marché. Le leader du streaming a déclaré que la pandémie avait « créé une instabilité inhabituelle » dans ses résultats après une forte croissance l’année dernière pendant la pandémie, qui s’est maintenant calmée.

Netflix a déclaré qu’il continuait d’investir dans le contenu alors que la production se remettait des retards causés par la pandémie, et qu’elle était « aux premières étapes de son expansion dans les jeux ».

« Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous, similaire à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée », a déclaré le streamer.

« Les jeux seront inclus dans l’abonnement Netflix des membres sans frais supplémentaires similaires aux films et séries. »

Les actions Netflix ont légèrement augmenté dans les transactions après-vente après la publication des chiffres des bénéfices.

– Jeu sur –

Netflix semble avoir atteint un point de saturation aux États-Unis en termes de couverture des ménages, mais a néanmoins pu augmenter les prix et augmenter les revenus sur le marché américain, selon Eric Haggstrom, analyste senior chez eMarketer.

« Les expansions dans les jeux vidéo, l’audio et les marchandises peuvent entraîner une croissance incrémentielle, mais en fin de compte, la croissance du nombre d’abonnés et des revenus devrait être beaucoup plus faible que par le passé », a déclaré Haggstrom.

Et il a noté que Netflix avait perdu un peu de part de marché au profit du nouveau streaming relatif Disney +, qui n’en est qu’à sa deuxième année.

Netflix a récemment recruté un vétéran du jeu vidéo de Facebook pour diriger son équipe de jeux.

Mike Verdu a été embauché pour prendre en charge le développement de jeux vidéo dans la société de la Silicon Valley, qui a ouvertement déclaré que les jeux à succès tels que Fortnite étaient sa concurrence pour le temps de divertissement en ligne des gens.

Netflix s’est déjà essayé aux jeux, en publiant un épisode interactif « Bandersnatch » de la série originale « Black Mirror » ainsi qu’un jeu mobile gratuit dérivé de son émission à succès « Stranger Things ».

La société a lentement ajouté des talents de jeu vidéo, mais Verdu est une recrue de haut niveau qui pourrait signaler des plans d’accélération.

Le marché mondial du jeu dépassant désormais les 300 milliards de dollars, selon une étude réalisée en avril par le cabinet de conseil Accenture, la décision de Netflix ouvrirait une nouvelle source de revenus très lucrative pour le géant de la technologie.

« Le mobile sera le premier et inclus dans l’abonnement Netflix », a déclaré Gene Munster, partenaire directeur de Loop Ventures, dans un tweet.

« Une initiative intelligente pour conserver et augmenter progressivement les abonnements payants. Dans l’ensemble, il y a environ 2 milliards de joueurs mensuels dans le monde. »

La poussée de Netflix dans les jeux vidéo joue sur ses atouts en matière de narration et de création de contenu, et vise à aider le service d’abonnement de base à se développer, selon les dirigeants.

« Nous voyons vraiment cela comme une extension de l’expérience de divertissement de base sur laquelle nous nous sommes concentrés au cours des 20 dernières années », a déclaré Greg Peters, directeur des produits de Netflix, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

« Cela va être un effort pluriannuel ; nous allons commencer relativement petit. »

Le directeur général de Netflix, Reed Hastings, a souligné à plusieurs reprises que les principaux concurrents de l’entreprise ne sont pas seulement d’autres streamers de renom comme HBO Max, Hulu ou Disney+, mais également d’autres plateformes de divertissement en ligne et mobiles.

« Dans la course pour divertir les consommateurs du monde entier, nous continuons à rivaliser pour le temps d’écran avec un large éventail d’entreprises comme YouTube, Epic Games et TikTok (pour n’en nommer que quelques-unes) », a déclaré Netflix dans le communiqué des résultats.

Netflix a souligné l’achat en cours par Amazon de studios MGM pour 8,45 milliards de dollars comme indicateur de consolidation dans l’industrie, mais a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que cette décision entrave la croissance de son service de streaming.

