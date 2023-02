Netflix Canada commence sa répression du partage de mots de passe. Voici ce qu’il faut savoir – National

Netflix a annoncé un ensemble de nouvelles fonctionnalités à déployer au Canada et dans d’autres pays pour aider à dissiper la confusion quant au moment et à la manière dont un membre peut partager l’accès à son compte avec d’autres.

Les nouvelles fonctionnalités visent à donner aux membres “un plus grand contrôle sur qui peut accéder à leur compte”, a déclaré Netflix dans un communiqué mercredi. Cette décision intervient alors que Netflix affirme que plus de 100 millions de foyers partagent des comptes, ce qui affecte sa “capacité à investir dans de nouveaux programmes télévisés et films”.

“Un compte Netflix est destiné à un foyer et les membres peuvent choisir parmi une gamme de plans avec différentes fonctionnalités”, a déclaré la société. L’une de ces fonctionnalités permettra aux membres de définir un emplacement principal garantissant que toute personne vivant dans leur foyer puisse utiliser leur compte Netflix, ont-ils ajouté.

Selon les nouvelles règles, les titulaires de comptes premium et standard auront la possibilité d’ajouter des membres supplémentaires pour 7,99 $ par mois.

La croissance des abonnés Netflix augmente au quatrième trimestre alors que le co-fondateur quitte son poste de PDG

Pour ce prix, les abonnés premium haute définition 4K peuvent ajouter deux membres qui ne vivent pas dans leur foyer.

Les abonnés standard, qui paient moins cher par mois, peuvent ajouter un membre supplémentaire pour le même tarif mensuel supplémentaire. Les plans de base et financés par la publicité ne pourront pas ajouter plus de membres.

Il y aura également une autre fonctionnalité qui permettra aux membres de gérer qui a accès à leur compte à partir de la nouvelle page Gérer l’accès et les appareils de l’entreprise.

Netflix a déclaré que les nouvelles fonctionnalités seront déployées plus largement dans les mois à venir, à partir de mercredi au Canada, en Nouvelle-Zélande, au Portugal et en Espagne.

Netflix n’a pas précisé quand il commencerait à appliquer les nouvelles règles.

Avec un dossier de La Presse Canadienne.