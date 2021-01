Netflix a enregistré plus de 200 millions d’abonnés après que les consommateurs restés à la maison pendant la pandémie l’aient aidé à réaliser une année de croissance record en 2020.

La société américaine, pionnière du streaming en 2007, a déclaré avoir ajouté 8,5 millions de nouveaux clients payants mieux que prévu au dernier trimestre de l’année pour atteindre un total de 203,7 millions.

Pour l’année dans son ensemble, Netflix a ajouté 37 millions d’abonnés, dont 15,8 millions dans le premier quart à lui seul, alors que les revenus ont augmenté de 24% à 25 milliards de dollars et les bénéfices de 48% à 2,76 milliards de dollars.

Image:

La dernière série de The Crown a été diffusée en 2020. Pic: Netflix



Il a été aidé par le succès de nouveaux drames tels que The Queen’s Gambit et Bridgerton, ainsi que la dernière série de La Couronne.

Netflix a déclaré qu’au cours d’une « année incroyablement difficile », il avait été « capable de fournir à nos membres du monde entier une source d’évasion, de connexion et de joie tout en continuant à développer notre entreprise ».

La majeure partie de la croissance – 83% des nouveaux clients – est venue de l’extérieur de son plus grand marché que sont les États-Unis et le Canada. On prévoit que six autres millions de personnes s’inscriront au cours du premier trimestre en cours.

Les actions ont augmenté de près de 13% après les heures d’ouverture, la société prévoyant qu’elle n’aura plus besoin d’emprunter des milliards de dollars pour financer ses films et séries télévisées à gros budget, et a déclaré qu’elle envisagerait de retourner de l’argent aux actionnaires.

Netflix fait face à une concurrence féroce de la part de Disney – dont le service Disney + a réussi à inscrire 87 millions d’abonnés en un peu moins d’un an.

Pendant ce temps, le studio hollywoodien Warner Bros s’est écarté de la convention hollywoodienne en annonçant qu’il enverrait tous les films 2021 directement à HBO Max aux côtés des cinémas.

Le co-directeur général de Netflix, Reed Hastings, a qualifié la performance de Disney de « super impressionnante », ajoutant que son succès « nous incite à augmenter notre adhésion, à augmenter notre budget de contenu ».