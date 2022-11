Netflix Basic avec publicités ne vaut pas le prix

Cette semaine, Netflix a déployé son nouveau niveau d’abonnement “Basic with Ads” dans le monde entier. C’est maintenant le plan le moins cher disponible sur la plate-forme à 6,99 $ / 4,99 £ par mois, ce qui peut être un tirage au sort pour ceux qui cherchent à économiser car le coût de la vie ne cesse d’augmenter.

Cependant, j’ai eu du temps avec ce nouveau plan et il y a certaines choses que vous devez garder à l’esprit avant d’envisager de réduire vos dépenses de streaming.

L’un des plus gros inconvénients est sans doute la bibliothèque limitée proposée, qui, selon Netflix, est due à des problèmes de licence. Bien que vous obteniez toujours des originaux de Netflix tels que Stranger Things et The Witcher, 5 à 10 % des titres tiers sont manquants et certains pourraient être des dealbreakers.

Voici quelques-unes des émissions de télévision suivantes qui sont verrouillées pour les forfaits les plus premium au Royaume-Uni :

Le bureau

Combinaisons

Le bon endroit

Développement arrêté

Il fait toujours beau à Philadelphie

Château de cartes

Brooklyn neuf-neuf

En attendant, voici une sélection des films qui manquent au forfait Basic with Ads :

le loup de Wall Street

Basterds sans gloire

Soleil éternel d’un esprit sans tache

La ligne verte

La vie de Brian des Monty Python

Ces listes seront différentes selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde. Les abonnés américains sur le nouveau plan manqueront une partie de la liste ci-dessus, ainsi que les goûts de Peaky Blinders, New Girl, Skyfall et Morbius (malheureusement pas de temps Morbin pour les utilisateurs de Netflix avec Ads).

Ces titres comportent une icône de verrouillage en haut à droite. Lorsque vous cliquez dessus, Netflix affiche un écran qui vous donne la possibilité de passer à Netflix Basic, Standard ou Premium.

Il n’est pas clair au moment de la rédaction si ces titres vont changer. La bibliothèque de Netflix gagne régulièrement de nouveaux contenus, il y a donc de fortes chances que de nouveaux ajouts ne soient pas disponibles pour les membres Basic with Ads.

Le chef de l’exploitation de Netflix, Greg Peters, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing que la société “va travailler à réduire cela au fil du temps”, mais n’a pas donné d’échelle de temps spécifique ni d’objectif sur le nombre d’émissions et de films qui seront toujours absents dans l’avenir.

Mais qu’en est-il des publicités elles-mêmes ? Eh bien, ils ne sont certainement pas aussi envahissants que certains autres sites de streaming que j’ai utilisés, tels que le service de streaming de Channel 4 ou ITV Hub, mais ils peuvent toujours être une pilule amère à avaler si vous avez apprécié le luxe de sans publicité streaming sur Netflix pendant un certain temps.

Au cours d’un épisode de Friends (qui dure un peu plus de 20 minutes), il y avait deux publicités pré-roll au début, puis une pause publicitaire mid-roll avec trois publicités distinctes. Chaque annonce a duré 30 secondes, et vous ne pouvez pas avancer rapidement ou ignorer l’une d’entre elles.

Pendant ce temps, le pilote de Stranger Things (qui dure environ 40 minutes), a de nouveau présenté deux publicités pré-roll, ainsi que deux pauses publicitaires espacées tout au long de l’épisode. La première pause avait deux annonces, tandis que la seconde n’en avait qu’une.

Dans le dernier épisode de la saison 4 (qui dure 2 heures et 19 minutes), le nombre de publicités était le même que le premier épisode. Cependant, la durée de certaines publicités a augmenté jusqu’à 75 secondes.

Les annonces ne sont pas nécessairement placées à des points évidents non plus, de sorte que les interruptions sont perceptibles. Même quelque chose comme Friends – qui a des lacunes naturelles là où les publicités étaient diffusées lorsqu’il était sur la télévision par câble – n’a toujours pas de spots transparents pour les publicités.

Il y a aussi quelques bogues dans la version Web, même si, ironiquement, ils ont fini par être à mon avantage. Après avoir testé cette fonctionnalité sur quelques épisodes et films, les publicités ont complètement disparu. Cela s’est produit sur Breaking Bad, Blade Runner 2049 et quelques épisodes de Friends, mais ce n’était pas le cas sur mon téléviseur ou mon application pour smartphone.

Rien ne vous empêche non plus de passer directement aux publicités, de les regarder toutes en une seule fois, puis de revenir au début. Une fois que vous avez regardé quelque chose une fois, Netflix ne vous obligera plus à le revoir.

Cependant, Netflix a sévi dans d’autres domaines. Si vous cliquez sur un autre onglet sur votre PC/ordinateur portable, ou réduisez une fenêtre pendant la lecture de l’annonce, la vidéo s’arrêtera immédiatement, vous encourageant à garder les yeux sur l’écran sur n’importe quel parfum/équipement de plein air/produit technologique vendu par Netflix. . Cependant, Netflix ne le fait pas lorsque la série télévisée ou le film est en cours de lecture.

J’ai trouvé une solution de contournement en utilisant le mode multifenêtre sur mon ordinateur portable, afin que je puisse faire d’autres choses (comme écrire cet article) pendant que l’annonce était diffusée.

De plus, Variety a signalé que le nouveau plan fonctionne avec les appareils Apple TV au lancement, mais qu’il “arrivera bientôt” selon un porte-parole de l’entreprise. Variety suppose que cela pourrait être dû au lancement accéléré du nouveau niveau, ce qui pourrait également expliquer les bugs que j’ai rencontrés.

Comme avec Netflix Basic, vous n’obtenez qu’une qualité de streaming 720p. J’ai trouvé que le déclassement était le plus visible sur grand écran, mais je suis habitué à l’image 4K nette de Netflix Premium. Ceux qui rétrogradent des niveaux de base sans publicité, ou ceux qui ont des téléviseurs plus anciens, ne verront pas vraiment de différence.

Un autre hic avec ce niveau bon marché est que vous n’obtenez aucun téléchargement sur aucun contenu, ce qui élimine complètement la possibilité de visionner hors ligne.

Dans l’ensemble, Netflix Basic avec publicités est un sac mélangé. Bien que les publicités ne soient pas aussi ennuyeuses que certains rivaux, le nombre d’émissions et de films massivement populaires qui manquent ne justifie pas le prix de 6,99 $/4,99 £.

Si le service de streaming parvient à trouver une solution à ce problème dans les mois à venir (comme il le prétend), cela pourrait alors devenir une option plus convaincante. Cependant, avec d’autres plates-formes offrant de meilleures expériences sans publicité pour pas beaucoup plus par mois, cela reste une vente difficile de la part du roi fumant.

