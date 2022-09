Netflix avec des publicités serait lancé le 1er novembre

Netflix prévoit de lancer sa nouvelle option d’abonnement financée par la publicité le 1er novembre dans plusieurs pays, a rapporté jeudi Variety, citant des sources de l’industrie. Le niveau financé par la publicité serait mis en ligne le 1er novembre dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne.

La géant du streaming serait en train de remonter sa fenêtre de lancement pour devancer le nouveau niveau financé par la publicité de Disney Plusqui sera lancé le 8 décembre. Il a déjà été signalé que Netflix nouvelle option d’abonnement serait déployée avant la fin de l’annéebien que Bloomberg ait suggéré qu’un lancement plus large pourrait avoir lieu au début de 2023.

Netflix avec des publicités coûterait entre 7 et 9 dollars par mois, soit environ la moitié du plan standard actuel de l’entreprise, qui coûte 15,50 dollars par mois. Les publicités ne seront pas diffusées pendant les émissions pour enfants, Bloomberg a précédemment rapportéet les abonnés ne pourront pas télécharger de contenu pour le visionner hors connexion.

En avril, après Netflix a signalé sa première perte d’abonnés en une décennie, le co-PDG Reed Hastings a révélé que la société envisageait un niveau moins cher et financé par la publicité pour Netflix après des années de rejet de la publicité. Netflix prévoit également de commencer à facturer le partage de mot de passe L’année prochaine.

Les changements interviennent au milieu des soi-disant guerres du streaming, qui ont déclenché une vague de nouveaux services, notamment Apple TV PlusDisney+, HBO Max, Paon et Paramount Plus — et des options pour les consommateurs.

Netflix n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.