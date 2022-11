Netflix avec des publicités n’est pas si mal

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai été Netflix client de streaming depuis au moins une décennie. Au fil des ans, le service a ajouté de nouvelles fonctionnalités, créé quelques bêtes de la culture pop et a respecté son engagement de ne montrer aucune publicité. Netflix est une zone sans publicité depuis 2007. Mais tout a changé quand il a annoncé une niveau moins cher avec des publicités il y a six mois. Cela a été un choc pour beaucoup, même si à peu près tous les autres rivaux du streaming ont un plan financé par la publicité.

Basic with Ads déployé le 3 novembre, environ un mois avant Disney Plus met en place des hausses de prix et son propre niveau d’annonce pour 8 $. Ma curiosité a été piquée par la façon dont Netflix gérerait son nouvel abonnement “avec publicités”, d’autant plus que nous nous sommes habitués – et peut-être même gâtés – à la configuration sans publicité. L’expérience serait-elle comme celle de Hulu ? Les publicités font-elles partie de chaque chose que nous regardons ?

Je l’ai vérifié et, eh bien, ce n’est pas si mal.

Permettez-moi de dire ceci en premier : les publicités de Netflix sont intégrées de manière transparente dans les émissions de télévision et les films, un peu comme les pauses publicitaires de la télévision par câble. Mais cela ne signifie pas que les 3 $ supplémentaires pour la version de base sans publicité n’en valent pas la peine.

Voici ce que j’ai appris.

Netflix avec des publicités manque certaines émissions de télévision et certains films

Pour 7 $ par mois, Basic with Ads vous offre du contenu en résolution 720p et HD, un flux à la fois et des publicités. C’est essentiellement le même que le plan de base à 10 $, sauf que vous ne pouvez rien télécharger et que vous n’avez pas accès au catalogue complet de Netflix. Vous avez bien lu.

Plus de 200 titres ne sont pas disponibles sur cet abonnement comme Paddington, Oblivion et tous les films James Bond de Daniel Craig. Mais Netflix vous permet de savoir lesquels sont interdits en les marquant d’un symbole de cadenas et d’une note : “Non disponible sur Basic avec publicités en raison de restrictions de licence”. De retour en octobre, la société a dit qu’elle y travaillait – c’est-à-dire l’absence de titres – alors soyez conscient que ce qui est limité aujourd’hui ne le sera peut-être pas à l’avenir. Lorsque j’ai cliqué sur la vignette d’une émission ou d’un film verrouillé, j’ai reçu un argumentaire de vente m’invitant à passer à un forfait sans publicité. Bien qu’il s’agisse d’une vente incitative, c’est pratique si vous voulez vraiment regarder un contenu à ce moment-là. Paywall soit damné!

StudioCanal



Lors de l’inscription, j’ai remarqué que Netflix créait automatiquement un Profil des enfants sur mon compte, ce qui, je suppose, est dû au fait que j’ai cliqué sur quelques sélections animées pendant que j’organisais le profil principal de mon nouveau compte. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, car il n’y a pas de publicités pour le contenu sous le profil des enfants.

Lire la suite: Le plan moins cher de Netflix : tous les films et émissions que vous ne pouvez pas regarder

Les annonces ne sont pas diffusées tout



Alors que le profil Kids est sans publicité, les profils réguliers ont également du contenu sans publicité. De nombreuses émissions et films d’animation n’incluent pas de pauses publicitaires, et il existe des titres sélectionnés – adaptés aux familles et au-delà – que vous pouvez regarder sans interruption.

Les exemples incluent Avatar: The Last Airbender, Community, The Sea Beast, The Christmas Chronicles et Good Witch. The Bodyguard avait une publicité pré-roll, mais aucune publicité pendant le reste du film. Vous vous demandez s’il est préférable de diffuser quelque chose sur le profil des enfants pour éviter les publicités ? Pas nécessairement. Jusqu’à présent, je n’ai trouvé aucun titre animé avec des publicités. Il en va de même pour les émissions de Nickelodeon comme Victorious et iCarly.

Je préviens qu’il n’y a vraiment aucun moyen de savoir quelles séries ou quels films ont eu de la chance, mais si vous démarrez la lecture, recherchez simplement les points jaunes sur la barre de progression pour voir combien de pauses publicitaires attendre. Comme YouTube, ces points seront soit dispersés, soit inexistants.

Nickelodéon



Les originaux de Netflix ont des publicités

Vous voudrez peut-être savoir si le streamer ignore les publicités pour son propre contenu de marque, ou à tout le moins en glisse moins. Réponse courte : Non. Netflix n’accorde pas de traitement préférentiel à son propre contenu. Vos favoris comme Stranger Things, The Witcher et Cobra Kai ont tous des pauses publicitaires, mais la quantité et la fréquence varient.

Lorsque j’ai diffusé Enola Holmes 2 – qui est sorti le 4 novembre – il n’y avait qu’une série de publicités de 30 secondes avant le film et aucune publicité pendant le film. Netflix a annoncé que les nouveaux films ne comporteraient pas de publicités, ce n’était donc pas surprenant. La saison 5 de The Crown, cependant, démarre avec cinq pauses publicitaires … dont un preroll.

Les coupures publicitaires varient en durée

Lorsque Netflix a présenté son programme publicitaire, le streamer a explicitement déclaré que nous verrions 4 à 5 minutes de publicités par heure de contenu. C’est exact. Au cours d’un épisode d’une heure de Love is Blind, j’ai rencontré un tour de 30 secondes avant le début de l’émission et trois autres pauses pendant l’épisode. La première pause publicitaire durait 75 secondes et comportait quatre publicités. La deuxième pause comportait trois publicités d’une durée de 75 secondes, et le tour final a duré 75 secondes avec trois publicités. Cela porte le total à un peu plus de 4 minutes.

Des émissions comme Supernatural et Jane the Virgin avaient un preroll et trois pauses publicitaires de 60 secondes au milieu de leurs épisodes de 40 minutes. Au total, cela fait trois minutes et demie. Pour les épisodes d’émissions télévisées plus courts comme Cobra Kai et Naruto, il y avait trois pauses publicitaires : un spot de 30 secondes avant le début de l’émission et deux au milieu qui ont duré 60 secondes. C’est 2,5 minutes. Un film de deux heures comme M. et Mme Smith a eu une pause publicitaire avant le film et quatre autres tout au long qui ont duré 75 secondes chacune.

Keith Bernstein/Netflix



En comparaison, Hulu avait environ 5 minutes de publicités dans un seul épisode de 22 minutes de Bob’s Burgers lors de notre test. Our Flag Means Death de HBO Max a des épisodes plus courts, d’environ 30 minutes. La plate-forme a diffusé une série d’annonces de 25 secondes au début de l’émission, et deux autres pauses publicitaires d’environ 30 à 45 secondes chacune. C’est à égalité avec Netflix.

En ce qui concerne la variété des publicités, j’ai diffusé au moins 20 émissions de télévision et films sur ce plan Basic with Ads. Les publicités provenaient de marques telles que Discover, Chipotle, Garnier, Experian, M&Ms, Boar’s Head, Chevrolet, Prada et Tiffany. Alors que je n’ai pas vu deux fois la même publicité au cours d’un épisode ou d’un film, j’ai commencé à voir les mêmes quotidiennement ou lorsque je regardais un titre différent.

Lire la suite: Meilleur service de streaming de 2022 : Netflix, HBO Max, Hulu et plus

Ces émissions de télévision et ces films manquants peuvent avoir de l’importance

Parmi les meilleurs titres de la plateforme cette semaine figurent The Bad Guys et The Secret of the Greco Family de 2022. Les deux ne sont pas disponibles sur ce plan, et si vous êtes un fan de Labyrinth ou Knight Rider comme moi, ceux-ci sont également hors de la table. Si vous avez des enfants, ils ne pourront pas regarder Sing 2, Gabby’s Dollhouse, Kipo and the Age of Wonderbeasts ou une multitude d’émissions DreamWorks, y compris la série Tales of Arcadia. Devinez quoi d’autre est bloqué? Contenu du Jurassic World Camp Crétacé et Minions & More.

Associez le contenu manquant à des pauses publicitaires, et le plan de base à 10 $ pourrait ressembler à une meilleure offre. Pourquoi? Vous avez accès au catalogue complet de Netflix sur les abonnements les plus chers, et vous ne serez pas tenté de succomber à la pression de Flo pour vous faire passer à la campagne musicale Progressive ou Beyoncé pour Tiffany & Co. Pendant que les publicités ne vous battent pas sur la tête en longueur ou en répétition, dépenser les 3 $ supplémentaires pour se passer de publicité pourrait être la voie à suivre.