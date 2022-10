Netflix avec des publicités coûtera 7 $ et sera lancé le 3 novembre

À quoi ressemble une publicité sur Netflix ?

Pendant des années, c’était une question piège, car Netflix n’a jamais eu de publicités. Les émissions et les films sans publicité étaient au cœur de la proposition du service de streaming et un moyen de se différencier de la télévision conventionnelle. Et au fil des ans, lorsque des investisseurs et d’autres étrangers ont demandé à Netflix d’ajouter des publicités pour gagner plus d’argent, les dirigeants de Netflix leur ont dit que c’était une mauvaise idée.

Maintenant, Netflix a changé d’avis parce que la fortune de Netflix a changé – plus tôt cette année, il a commencé à signaler des pertes d’abonnés pour la première fois en une décennie. Il va donc proposer une nouvelle version moins chère de son service, avec des publicités, commençant aux États-Unis le 3 novembre et déployée dans 11 autres pays peu de temps après. Et ses publicités ressembleront… exactement aux publicités que vous voyez à la télévision :

Les bases du nouveau service – les abonnés Netflix existants ne verront pas les publicités ou tout autre changement – ​​sont simples et ont été principalement rapportées dans la presse économique au cours des derniers mois, alors que Netflix a fait le tour des annonceurs :

Cela coûtera 7 $ par mois, soit 3 $ de moins que le forfait de base de Netflix et moins de la moitié de son forfait standard de 15,50 $.

Les publicités seront diffusées avant et pendant les émissions et les films pendant environ quatre à cinq minutes par heure. C’est une charge publicitaire plus légère que la télévision traditionnelle, mais assez standard pour les services de streaming. Netflix indique que les nouveaux films sur le service n’auront que des publicités “pré-roll” diffusées avant le film, mais que les plus anciens auront des pauses publicitaires tout au long du film.

Netflix indique qu'”un nombre limité” d’émissions et de films ne seront pas sur le service publicitaire, car il n’a pas conclu d’accords avec certains propriétaires de contenu. Lors d’une conférence de presse aujourd’hui, le COO Greg Peters a déclaré que la disponibilité varierait selon les pays, mais a estimé que 5 à 10 % du catalogue de Netflix pourraient ne pas fonctionner sur le service publicitaire.

Les utilisateurs ne pourront pas télécharger d’émissions et de films, ce qu’ils peuvent faire sur les autres forfaits de Netflix.

Ce que Netflix essaie de faire ici est simple sur le plan conceptuel mais difficile à réaliser : il souhaite attirer de nouveaux abonnés sensibles au prix pour générer plus de revenus sans inciter trop d’abonnés existants à passer à un niveau de prix inférieur, ce qui réduirait les revenus.





Nous ne savons pas si cela fonctionnera, mais nous savons que c’est la même astuce que tout le monde en streaming essaie. De nombreux grands services de streaming, dont HBO Max et Hulu, proposent désormais des versions avec ou sans publicité, et Disney prévoit de faire de même prochainement avec Disney+. Et des entreprises comme Paramount et Fox ont trouvé des publics pour des services de streaming gratuits et financés par la publicité. Le principal obstacle pour le moment est l’AppleTV + d’Apple, mais Apple proposerait également un produit publicitaire.

Nous savons également que Netflix propose des publicités pour la même raison que tout le monde : il devient de plus en plus difficile de trouver de nouveaux abonnés et plus difficile de garder ceux qu’il a. C’est aussi un moyen d’empêcher les abonnés au plein tarif d’être complètement renfloués : si vous avez fini de regarder Choses étranges et sont prêts à désactiver Netflix, le service pourrait suspendre la version la moins chère pour vous garder inscrit.

Le lancement de la publicité vise également à aider Netflix à résoudre un autre problème qui, selon lui, n’était pas un problème : les gens “partagent” les mots de passe Netflix et le regardent gratuitement. À l’époque de la croissance de Netflix, il encourageait plus ou moins le partage de mots de passe, mais il dit maintenant qu’il y a 100 millions de foyers dans le monde qui regardent Netflix gratuitement et qu’il aimerait en faire des clients payants. Netflix effectue déjà des tests dans certains pays où il pousse les partageurs de mots de passe à devenir des abonnés payants avec une remise, et il est facile de le voir pointer les partageurs vers la version publicitaire dans un avenir proche.

Tout cela a été communiqué, plus ou moins, à Wall Street et aux acheteurs potentiels d’annonces au cours des derniers mois. La nouvelle officielle d’aujourd’hui intervient quelques jours avant le prochain appel aux résultats trimestriels de Netflix mardi, qui est également le jour où Netflix organise une grande fête pour les annonceurs à New York. Désormais, Netflix peut voir ce que les abonnés – et les personnes qui ne sont pas encore abonnées – pensent de tout cela.