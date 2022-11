Netflix avec des publicités à venir au Canada le 1er novembre

TORONTO-

Netflix offre aux téléspectateurs canadiens la possibilité d’un abonnement mensuel moins cher – tant qu’ils sont prêts à s’asseoir pendant les pauses publicitaires.

Le géant du streaming a marqué le 1er novembre pour lancer son nouveau niveau de streaming financé par la publicité au Canada pour 5,99 $ par mois. Le prix est nettement inférieur à celui des forfaits sans publicité de Netflix qui commencent à 9,99 $ et atteignent 20,99 $ par mois.

En échange des économies, Netflix a déclaré que les abonnés verraient en moyenne quatre à cinq minutes de publicités par heure placées avant et pendant les émissions de télévision et les films.

Netflix a déclaré que la tarification de ses forfaits existants ne serait pas affectée par l’introduction du niveau publicitaire.

L’expérience s’éloigne de l’insistance de Netflix pendant des années sur le fait qu’il ne s’égarerait jamais dans les pauses publicitaires pendant ses programmes, un choix qui, selon la société, a contribué à bâtir sa réputation.

Mais la concurrence dans l’espace de streaming s’est intensifiée ces dernières années, le nouveau venu Disney Plus empiétant rapidement sur le statut de la société en tant que service de streaming le plus populaire. Les analystes de Wall Street ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’une baisse du nombre d’abonnés à Netflix plus tôt cette année pourrait se poursuivre si davantage de personnes passaient à des plateformes alternatives.

“Nous voulons offrir aux consommateurs le choix et leur permettre de déterminer quelle est la meilleure offre pour eux”, a déclaré Greg Peters, directeur de l’exploitation de Netflix, aux journalistes lors d’une conférence téléphonique.

“Et cela pourrait signifier que certains de nos membres existants abandonnent un plan qui n’inclut pas de publicités dans ce plan de base avec publicités. Mais si c’est la meilleure expérience pour eux en termes de prix… alors nous voulons leur permettre de le faire.

Cependant, tout dans la bibliothèque Netflix ne sera pas disponible sur le niveau publicitaire et les abonnés n’auront pas la possibilité de télécharger des titres pour une visualisation à distance.

Ces limitations sont dues aux accords de licence avec les distributeurs et varient selon les pays, a déclaré Peters. Il a estimé qu’environ 5 à 10% des émissions de télévision et des films des niveaux les plus chers seront absents du niveau des publicités.

L’expérience des pauses sera similaire à ce que les téléspectateurs ont vu sur d’autres plateformes, y compris la bibliothèque de diffusion en continu gratuite de Bell Média.

Avant le début du programme, une série limitée de publicités de 15 et 30 secondes sera diffusée, tandis que pendant l’émission, il y aura des fondus vers une publicité à des moments naturels dans le récit.

Dans le point de presse, les dirigeants de Netflix ont utilisé un exemple de “Emily à Paris” où la pause publicitaire a été placée entre la fin du dialogue dans un restaurant et le plan d’établissement d’une nouvelle scène dans les rues de Paris.

Les films Netflix adopteront une approche légèrement différente qui vise à «préserver le modèle cinématographique» pour les nouveaux titres, selon Peters. Au lieu de placer des publicités dans le film, les sorties récentes n’auront que des publicités pré-roll, tandis que les publicités mid-roll seront introduites après que le titre aura été disponible pendant une période indéterminée.

La publicité sera éventuellement ciblée par les spécificités du profil d’un utilisateur qui obligera les personnes lors de l’inscription à fournir leur date de naissance et leur sexe – avec les options homme, femme ou ni l’un ni l’autre/préfère ne pas dire. Cependant, les dirigeants ont déclaré que les publicités ne seront ciblées que sur le genre et non sur des données démographiques d’utilisateurs plus spécifiques à la date de lancement.

Aux États-Unis, plusieurs concurrents de Netflix ont déjà lancé des niveaux financés par la publicité qui échangent des pauses publicitaires occasionnelles contre un prix d’abonnement inférieur.

HBO Max, Peacock et Paramount Plus font partie des sociétés qui ont l’option aux États-Unis, tandis que Disney Plus a annoncé son intention de commencer à proposer sa propre version dans les mois à venir.

Netflix déploie le volet publicitaire au Canada deux jours avant la plupart des autres grands marchés. Il introduira l’option dans des pays tels que les États-Unis, le Brésil, la France et le Royaume-Uni le 3 novembre.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 13 octobre 2022.