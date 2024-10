Netflix aurait annulé une autre grande émission après la saison 1

Kaos Netflix

Netflix a connu une performance assez décente ces derniers temps avec des offres de films et d’émissions de qualité et n’a pas annulé autant de bonnes séries que d’habitude. Eh bien, maintenant, ils ont peut-être rompu cette séquence avec un membre de la distribution disant qu’ils annulaient Kaos de Jeff Goldblum après une seule saison. Pas de saison 2 pour Kaos.

Bien que cela ne provienne pas directement de Netflix, cela vient de l’actrice Aurora Perrineau qui a joué Riddy dans la série. Voici ce qu’elle a dit dans un message désormais supprimé Instagram poste:

« Eh bien… celui-ci fait mal… Je trouve qu’il est vraiment difficile d’expliquer ce que je ressens, mais je vais essayer…. Pour l’une des premières fois de ma vie, je me sens vraiment fier. Je suis bien sûr fier du travail de chacun et du soin qu’ils ont apporté à ce projet, car, laissez-moi vous le dire, ils ont tout laissé par terre. Mais je me suis aussi retrouvé fier de moi, et c’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal. Plus tard, elle a déclaré catégoriquement que l’événement avait été annulé.

Kaos s’est assez bien comporté dans le Top 10 pendant un certain temps, mais il n’a jamais atteint la première place et son audience était derrière un certain nombre d’autres séries renouvelées. Selon les données de Quoi de neuf sur Netflixau cours de ses quatre premières semaines, elle a fait pire qu’Obliterated et The Brothers Sun, deux autres séries annulées. Il s’agit d’environ la moitié de Supacell, une série qui a obtenu des scores très élevés et un budget vraisemblablement inférieur, et qui a été renouvelée.

Kaos était une version unique de la mythologie grecque Jeff Goldblum dans le rôle de Zeus et Janet McTeer dans le rôle d’Héra. Il a reçu de solides critiques, 76 % de critiques et 83 % de fans, dont beaucoup sont maintenant consternés par son annulation annoncée.

Il s’agit, comme toujours, d’une combinaison de coût et d’audience, où les résultats ont été corrects, mais pas suffisamment. Nous ne savons pas combien cela a coûté, mais il y avait au moins une grande star en la personne de Goldblum. Il est resté en suspens pendant plus d’un mois avant d’être apparemment annulé, et certaines indications indiquent que Netflix a peut-être tenté de pivoter pour le répertorier comme une série limitée, selon certaines données. Il n’est toutefois pas actuellement répertorié en tant que tel sur le service. Le créateur avait initialement déclaré qu’il souhaitait que le film dure trois saisons.

Une donnée que nous ne connaissons pas est le taux d’achèvement très important, car il s’agit d’un indicateur énorme du renouvellement de la saison 2, que les téléspectateurs parcourent ou non toute la série. S’ils diminuent rapidement, cela indique que beaucoup ne reviendraient pas pour la saison 2. Sinon, ils pourraient revenir pour en savoir plus. Nous ne savons pas si c’est ce qui s’est passé ici.

Mais comme pour toutes ces annulations, la série avait ses fans et beaucoup voulaient en savoir plus sur les personnages. Mais cela ne semble pas être le cas. J’ai demandé un commentaire à Netflix et je mettrai à jour si j’ai une réponse.

