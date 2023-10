Netflix augmente ses prix malgré le succès de la répression des mots de passe

Le géant du streaming a déclaré que les frais mensuels pour certaines de ses options sans publicité augmenteraient jusqu’à 3 dollars aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France.

Cette décision reflète la confiance croissante de l’entreprise, après avoir ajouté 8,8 millions d’abonnés entre juillet et septembre.

Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis plus de deux ans, ce qui a fait grimper les actions de Netflix.

Netflix a augmenté le prix américain de son forfait premium sans publicité de 3 $ par mois, pour le porter à 22,99 $. Le coût de la prime a augmenté de 2 £ à 17,99 £ (21,84 $) au Royaume-Uni et de 2 euros à 19,99 € (21,06 $) en France.

Le groupe est confronté à des doutes quant à sa capacité à continuer à attirer de nouveaux membres, alors que la concurrence s’intensifie, que les prix grimpent et qu’une grève à Hollywood retarde les nouvelles sorties.

Une grande partie de la croissance du nombre d’abonnés au cours du trimestre le plus récent est due à sa décision de commencer à facturer des frais supplémentaires – qui représentent un peu moins de la moitié du coût de 10,99 £ de son forfait « standard » sans publicité – pour avoir plus d’un foyer. sur le même compte.

« Dans l’ensemble, la direction travaille dur pour extraire jusqu’à la dernière goutte de liquidités possible de la base d’abonnés disponible », a déclaré Sophie Lund-Yates, analyste actions principale chez Hargreaves Lansdown.

« Alors que cette coupe commence à se tarir, il sera de plus en plus important de comprendre exactement dans quelle mesure la prochaine phase de croissance peut être couronnée de succès. »

Netflix a déclaré qu’il pensait avoir le bon mélange de succès originaux et de favoris sous licence dans sa bibliothèque pour fidéliser le public, mettant en lumière Suits, le drame juridique désormais connu pour mettre en vedette Meghan Markle.

Diffusée pour la première fois en 2011 sur une chaîne américaine, la série a passé plusieurs semaines dans le top 10 des émissions de télévision anglaises les plus regardées de Netflix au cours de l’été, totalisant plus d’un milliard d’heures d’écoute dans le monde.

Netflix, qui a mis l’accent sur ses propres productions ces dernières années, a déclaré dans son rapport trimestriel adressé aux investisseurs que les licences avaient toujours été importantes et qu’il voyait des opportunités potentielles d’acquérir davantage de licences « à mesure que l’environnement concurrentiel évolue ».

Les analystes estiment que le matériel sous licence devrait s’avérer de plus en plus important, à mesure que le public ressent le coup des grèves hollywoodiennes qui ont interrompu les nouvelles productions pendant plusieurs mois.

Les scénaristes ont récemment conclu un accord, mais la guilde des acteurs et les grands studios, dont Netflix, se disputent toujours sur les questions de rémunération et d’intelligence artificielle.

Les studios font face à la pression des investisseurs, de plus en plus sceptiques quant aux pertes importantes enregistrées par certains des concurrents de Netflix dans le secteur du streaming, comme Disney.

L’entreprise a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel en hausse de 7,8 % sur un an, à 8,5 milliards de dollars, tandis que ses bénéfices ont atteint 1,67 milliard de dollars.

L’entreprise a tenté d’inciter ses clients à adopter le plan financé par la publicité, qu’elle considère comme ayant un grand potentiel de génération de bénéfices. C’est l’une des raisons qui expliquent la hausse des prix de son forfait « de base » sans publicité, qui n’est plus largement promu sur son site Internet.

Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight, a déclaré qu’il pensait que les clients devraient s’attendre à des prix encore plus élevés dans les années à venir, alors que l’entreprise cherche à protéger ses bénéfices et tient compte des coûts liés aux licences et aux nouvelles initiatives.