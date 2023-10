Netflix augmente à nouveau le prix de certains abonnements : voici ce qu’il faut savoir

Après avoir introduit des frais supplémentaires pour partager des comptes plus tôt cette année, Netflix augmente le coût mensuel de deux plans d’abonnement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. La société a annoncé sa décision dans un lettre aux actionnaires mercredi, affirmant que les clients de ces régions peuvent s’attendre à voir les prix augmenter aujourd’hui, avec de nouveaux changements d’abonnement déployés la semaine prochaine pour les abonnés en Allemagne, en Espagne, au Japon, au Mexique, en Australie et au Brésil.

À partir d’aujourd’hui, le forfait de base passera à 12 $ par mois, mais il n’est pas clair s’il y aura des changements dans le nombre de flux simultanés fournis avec l’abonnement ou si des membres supplémentaires sont autorisés. Le forfait de base n’est plus disponible pour les nouveaux abonnés Netflix. Premium coûtera désormais 23 $ par mois, et le prix des forfaits financés par la publicité (7 $) et standard (15,50 $ par mois) de la plateforme ne changera pas. Bien que Netflix n’ait pas augmenté ses tarifs d’abonnement depuis janvier 2022, il a supprimé le forfait de base à 10 $ l’été dernier et facture 8 $ de plus par personne si vous partagez votre abonnement avec une personne extérieure à votre foyer.

La nouvelle intervient après que plusieurs de ses concurrents en matière de services de streaming ont augmenté leurs prix cette année. Des concurrents tels que Disney Plus, Hulu, Peacock, Discovery Plus et Paramount Plus ont tous mis en œuvre des hausses de prix au cours des trois derniers mois. Comparé à Disney Plus et Hulu, le nouveau plan tarifaire de Netflix sera similaire.

Notamment, Netflix augmente ses ambitions au-delà du streaming vidéo avec une série de nouvelles entreprises. La société a lancé des jeux sur sa plateforme en 2021 pour les téléphones mobiles et a récemment commencé à tester la fonctionnalité pour les téléviseurs. Sa gamme de jeux vidéo continue de s’élargir chaque mois, avec une poignée de versions basées sur les propriétés Netflix. Les jeux sont inclus avec tous les abonnements sans frais supplémentaires.

Le streamer fait également de petits pas en matière de programmation sportive en direct avec sa première Netflix Cup. En novembre, les téléspectateurs peuvent diffusez l’événement de golf en direct qui combine des athlètes de Formule 1 et de la PGA dans une compétition pour le titre suprême.