Netflix augmente à nouveau alors que les défaillances des médias hérités augmentent

Bob Iger, PDG de The Walt Disney Company, à gauche ; David Zaslav, PDG et président de Warner Bros. Discovery, au centre ; et Bob Bakish, président et chef de la direction de Paramount Global. Getty Images

Les entreprises et les industries ont des hauts et des bas. L’industrie des médias traditionnels est dans une vallée. Le premier semestre 2023 a été une déception colossale pour les dirigeants des médias qui souhaitaient que cette année soit un rebond après une terrible année 2022, lorsqu’un ralentissement des abonnés au streaming a réduit les valorisations de Netflix , Disney , Découverte de Warner Bros. et Paramount mondial à peu près de moitié. Au lieu de cela, les investisseurs sont à nouveau enthousiasmés par les perspectives d’avenir de Netflix alors qu’il réprime le partage de mots de passe, ce qui pourrait conduire à des dizaines de millions de nouvelles inscriptions. Les actions Netflix ont bondi au cours des cinq derniers mois, dépassant le S&P 500. Pendant ce temps, les joueurs hérités ne peuvent pas se débrouiller seuls.

« Quand il pleut, il pleut à verse », a déclaré Rich Greenfield, analyste des médias chez LightShed. « Ça ne fait qu’empirer. » Le parcours du PDG de Disney, Bob Iger, a été cahoteux depuis son retour à la tête de l’entreprise à la fin de l’année dernière. Disney récemment terminé licencier 7 000 salariés. La directrice financière Christine McCarthy a démissionné la semaine dernière. La société est tirer la programmation de ses services de streaming pour économiser de l’argent. Son activité d’animation est dans une ornière majeure, avec son dernier film Pixar, « Elemental », enregistrant le week-end d’ouverture le plus bas brut pour le studio depuis la première de « Toy Story » originale en 1995. Les actions ont connu des difficultés au cours des cinq derniers mois.

Paramount mondial a réduit son dividende au dernier trimestre alors que les pertes de streaming culminent cette année et qu’un marché publicitaire faible exacerbe une entreprise de réseau câblé en phase terminale. Wells Fargo a publié vendredi une note d’analyste indiquant que le cas haussier et le cas baissier pour la société étaient les mêmes : la vente de pièces. Warren Buffett, peut-être l’investisseur le plus acclamé de l’histoire, a déclaré CNBC que l’offre de streaming de Paramount « Fondamentalement, ce n’est pas une bonne affaire.

NBCUniversal a le mieux résisté à la tempête, protégé par sa société mère, Comcast , qui tire ses revenus des actifs de câble et sans fil. Il a également profité des faux pas de ce qui précède. MSNBC est devenu le réseau d’information par câble n ° 1 ce mois-ci pour la première fois en 120 semaines, détrônant Fox News au milieu de la couverture de l’acte d’accusation fédéral de l’ancien président Donald Trump. « The Super Mario Bros. Movie » d’Universal est de loin le plus gros succès au box-office de l’annéepourtant les actions n’ont pas beaucoup bougé.

